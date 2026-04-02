close global

Welcome to GPFans

CHOOSE YOUR COUNTRY

  • NL
  • GB
  • IT
  • ES-MX
  • US
  • NL

Ben je een F1 fan? Volg GPFans.

Editie

NL GB IT ES-MX US
Max Verstappen, Red Bull, Japan, 2026

Montoya over verandering regels: 'Alleen wijzigen om Verstappen blij te maken niet mogelijk'

Max Verstappen, Red Bull, Japan, 2026 — Foto: © IMAGO
19 reacties

Brian Van Hinthum
Formule 1-redacteur & verslaggever
Geaccrediteerde Formule 1-journalist die sinds 2021 actief verslag doet van de sport, zowel vanuit de paddock als vanuit de redactie van GPFans.

Juan Pablo Montoya is stellig over de aanhoudende discussie rondom het minimumgewicht van de huidige generatie auto's. Volgens de Colombiaan kan de sport de reglementen niet zomaar aanpassen om Red Bull Racing en Max Verstappen tegemoet te komen. Dat stelt hij in een reactie op de problemen waar de formatie dit seizoen mee kampt.

Voor dit seizoen heeft de autosportbond FIA het minimumgewicht van de wagens met 32 kilogram verlaagd naar 768 kilogram. Waar teams als Mercedes, Ferrari en McLaren precies op of zelfs onder deze limiet zitten door het gebruik van ballast, kampt de RB22 van Red Bull met een overgewicht van negen tot tien kilogram. Binnen de sport klinkt vanuit sommige hoeken de roep om de regels aan te passen, maar de FIA weigert vooralsnog in te grijpen en stelt dat de auto's op dieet moeten.

Geen uitzonderingen

Montoya begrijpt bij Casinostugan de zoektocht naar oplossingen, maar vindt een regelwijziging onacceptabel. "Ik garandeer je dat ze vanaf de eerste meters in Barcelona naar de data kijken en proberen manieren te vinden om de best mogelijke races te krijgen en iedereen tevreden te houden", stelt de analist. Toch waarschuwt hij voor het voortrekken van specifieke renstallen. "Maar je kunt de boel niet veranderen om slechts drie coureurs en drie teams tevreden te stellen als de andere zeven wel gelukkig zijn", aldus Montoya. "Je kunt na hun sterke optredens van vorige week niet naar Mercedes of McLaren gaan en zeggen dat we de regels gaan veranderen omdat Max niet blij is", vervolgt hij. "We gaan de auto's twintig kilo zwaarder maken zodat Max en Red Bull competitief zijn. Dat kun je niet maken", benadrukt de voormalig coureur.

Prijs betalen

De gevolgen van het overgewicht zijn duidelijk zichtbaar op de baan. Tijdens de recente Grand Prix van China was Verstappen gemiddeld 1,7 seconde per ronde langzamer dan de racewinnaar. Red Bull is overigens niet het enige team met dit probleem; ook de FW48 van Williams is met een geschat overgewicht van 26 kilogram veel te zwaar. Montoya ziet een duidelijke parallel tussen beide renstallen. "Red Bull heeft een zware auto gebouwd, net als Williams, en daar betalen ze nu de prijs voor", concludeert hij. "Het is zwaar en moeilijk, want je bent misschien vijf ronden competitief, maar daarna verlies je snelheid terwijl de rest fluitend rondrijdt", besluit de analist.

Moet de Formule 1 de regels aanpassen als een topteam plotseling ver achterblijft?

92 stemmen

Britse media lokken felle reacties uit over Verstappen: "Hopelijk smijten ze meer journalisten eruit!"

  Gisteren 13:15
Net binnen

5-4
Recap
Felle reacties na bericht over Verstappen, Mercedes bevestigt FIA-hulp voor Ferrari | GPFans Recap
5-4
Dochter van tweevoudig wereldkampioen Häkkinen zet eerste stap richting F1
5-4
Verstappen oneens met Red Bull over nieuwe ontwikkeling: "Daar ben ik niet zo zeker van"
5-4
F1-grid voor seizoen 2027: acht van de 22 stoeltjes nu al bevestigd
5-4
Antonelli waarschuwt Mercedes: 'Ferrari gaat ons inhalen door deze FIA-regel'
F1-nieuws

Aanbevolen door de redactie

Verstappen oneens met Red Bull over nieuwe ontwikkeling: "Daar ben ik niet zo zeker van" upgradepakket rb22

Verstappen oneens met Red Bull over nieuwe ontwikkeling: "Daar ben ik niet zo zeker van"

Gisteren 19:43 1
Mercedes onthult zwakste kenmerk van W17: "Werken hier met zeer hoge prioriteit aan" Groot verlies bij Mercedes

Mercedes onthult zwakste kenmerk van W17: "Werken hier met zeer hoge prioriteit aan"

Gisteren 14:22 1
Bizarre softwarefout Mercedes leidde tot gevaarlijk moment Russell in Japan bug op suzuka

Bizarre softwarefout Mercedes leidde tot gevaarlijk moment Russell in Japan

4 april 2026 17:36 1
Formule 1 offert 'oude fans' op voor nieuwe doelgroep: "Ze hebben er gewoon schijt aan" Podcast

Formule 1 offert 'oude fans' op voor nieuwe doelgroep: "Ze hebben er gewoon schijt aan"

2 april 2026 16:00 8
Ontdek het op Google Play
x