32 dagen géén Formule 1: zo zit de 'lentestop' van april precies in elkaar
Het Formule 1-seizoen kent vanaf vandaag een onverwachte lentestop van 32 dagen (!) tot de eerste trainingen in Miami beginnen. Na de Grand Prix van Japan van gisteren ligt het kampioenschap dus ruim een maand stil. Dit gat van vijf weken is ontstaan door het schrappen van de raceweekenden in Bahrein en Saoedi-Arabië, maar hoe zit het verder nu precies?
De veiligheid van het teampersoneel, de coureurs en de aanwezige fans kon door de instabiele situatie in de regio niet langer worden gegarandeerd. Daarnaast zorgden de aanhoudende vijandelijkheden voor onoverkomelijke logistieke beperkingen, waardoor het verschepen van vracht en het regelen van vliegverkeer in het gedrang kwamen. Er is door de sport bewust voor gekozen om de vrijgekomen plekken op de kalender niet op te vullen met reservecircuits, waardoor het huidige seizoen in totaal 22 in plaats van 24 races telt. Een welkome verlichting in dit nieuwe tijdperk, zeker daar veel coureurs, medewerkers en teams al lange tijd klaren over de uitpuilende kalender.
Geen verplichte sluiting
Hoewel er nu een lange periode zonder races is aangebroken, betekent dit allerminst dat de fabrieken hun deuren sluiten. Deze 'lentestop', zoals we dit plotselinge en onverwachte verschijnsel dit jaar maar even noemen, verschilt fundamenteel van de verplichte zomerstop, die is vastgelegd in de operationele reglementen van de FIA. Tijdens die zomersluiting in juli of augustus moeten teams veertien aaneengesloten dagen verplicht dicht en is al het werk aan de prestaties van de auto, inclusief windtunnelgebruik en productie, streng verboden. De huidige pauze in het voorjaar is echter niet reglementair afgedwongen, wat inhoudt dat de renstallen dag en nacht mogen doorwerken. Wel blijven de standaard beperkingen voor aerodynamische tests, de zogeheten ATR, gewoon van kracht, waarbij teams gedetailleerde logboeken moeten bijhouden van hun windtunnelruns en CFD-simulaties.
Evaluatie
Voor de ingenieurs komt deze extra tijd in de fabriek als geroepen om de radicaal vernieuwde technische reglementen grondig te evalueren. Na de eerste drie races in Australië, China en Japan is er een schat aan data verzameld over het nieuwe concept van de auto's. Teams analyseren momenteel specifiek de werking van de actieve aerodynamica, waarbij de overgang tussen de configuratie voor lage luchtweerstand op de rechte stukken en de configuratie voor hoge downforce in de bochten onder de loep wordt genomen. Voor sommige teams, noem even een Aston Martin, kon deze lange pauze niet op een beter moment komen. Omdat de fabrieken dus open mogen blijven, kunnen zij terug naar de tekentafel in Silverstone én Japan om te gaan kijken waar het allemaal misgaat. Ook bij het Red Bull van Max Verstappen zal men ongetwijfeld een hoop oplossingen willen bedenken voor de toch wel dramatisch verlopen races in Oceanië en Azië.
FIA heeft ook werk te doen
Naast het chassis vergt ook de nieuwe krachtbron de nodige aandacht tijdens deze werkweken. De verschuiving naar een gelijke vermogensverdeling tussen de verbrandingsmotor en de elektromotor wordt door de motorfabrikanten intensief geanalyseerd op basis van de eerste praktijkervaringen. Het is duidelijk dat de nieuwe manier van racen ook een hoop commentaar oplevert. Niet alleen op het racen zelf, maar ook op de veiligheid van de coureurs. Denk aan de plotselinge snelheidsverschillen door vermogensverlies met de batterij. Iets dat we pijnlijk aan het licht zagen komen in Japan tijdens de crash van Ollie Bearman. De FIA reageerde na afloop dat er de komende weken flink over gesproken gaat worden en er bepaalde variabelen in de regels opgenomen zijn om mee te 'spelen' mocht blijken dat dit nodig is. Dat lijkt op dit moment natuurlijk wel het geval. Of er ook gepraat wordt over de veel bekritiseerde manier van racen, met Verstappen voorop, dat is de grote vraag. Eén ding is zeker: deze ruime maand zonder actie op de baan zal achter gesloten deuren genoeg actie opleveren.
Gerelateerd
Meer F1-nieuws
Laatste F1-nieuws
Net binnen
Aanbevolen door de redactie
