Schoonmoeder Verstappen reageert op Hill: ‘Best gemeen om Max er weer uit te pikken’
Sylvia Tamsma-Piquet, de moeder van Kelly Piquet, heeft de uitspraken van Damon Hill over Max Verstappen ook voorbij zien komen en stelt dat de enkelvoudig wereldkampioen het wel erg vaak heeft gemunt op de Red Bull-coureur. Verstappen is in haar ogen echt niet de enige die klachten heeft over de nieuwe manieren van racen in de Formule 1.
In Melbourne begon het nieuwe seizoen en de grote angst van diverse critici is werkelijkheid geworden. Zo is de hedendaagse Formule 1 minder een sport waarbij de limiet van de wagen wordt opgezocht, maar eerder een kampioenschap waarbij het besparen van elektrische energie loont. Daarbij zijn er ook nog de nodige kinderziektes, waardoor grote snelheidsverschillen kunnen ontstaan tussen de coureurs op de baan, waarvan de klapper van Oliver Bearman in Suzuka het gevolg was.
Hill: 'Je krijgt niet altijd je zin'
Verstappen is één van de grootste critici op het nieuwe reglement geweest. Zo liet hij zich in 2023 al fel uit over de nieuwe wagens, maar de afgelopen weken heeft dit zelfs geleid tot openlijke twijfels bij hemzelf over zijn toekomst in de sport, omdat hij het simpelweg minder leuk vindt. Hill was bij de BBC klaar met het ‘geklaag’ van de Nederlander en stelde: "Je gaat bijna denken dat hij dit gebruikt om druk uit te oefenen en een regelwijziging te forceren (...) Je krijgt gewoon niet altijd je zin."
Schoonmoeder Verstappen klimt op de socials
Tamsma heeft dat ook voorbijzien komen en laat op de socials ook van zich horen. Op Instagram laat ze weten: "Damon, mensen hebben even een pauze nodig van jouw ‘mening’. Het lijkt erop dat je te oud bent om te begrijpen dat niet alleen Max, maar alle coureurs klagen. Max er specifiek uitpikken is best gemeen, vind je niet?"
Gerelateerd
Meer F1-nieuws
Laatste F1-nieuws
- Gisteren 13:15
- 7
Net binnen
Aanbevolen door de redactie
Net binnen
Veel gelezen
