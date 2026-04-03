Hill, Sylvia, socials

Schoonmoeder Verstappen reageert op Hill: ‘Best gemeen om Max er weer uit te pikken’

Hill, Sylvia, socials — Foto: © IMAGO x Instagram @ sylvia_tamsmapiquet
Remy Ramjiawan
Redacteur/presentator GPFans
Formule 1-verslaggever, interviewer, maar ook presentator en redacteur

Sylvia Tamsma-Piquet, de moeder van Kelly Piquet, heeft de uitspraken van Damon Hill over Max Verstappen ook voorbij zien komen en stelt dat de enkelvoudig wereldkampioen het wel erg vaak heeft gemunt op de Red Bull-coureur. Verstappen is in haar ogen echt niet de enige die klachten heeft over de nieuwe manieren van racen in de Formule 1.

In Melbourne begon het nieuwe seizoen en de grote angst van diverse critici is werkelijkheid geworden. Zo is de hedendaagse Formule 1 minder een sport waarbij de limiet van de wagen wordt opgezocht, maar eerder een kampioenschap waarbij het besparen van elektrische energie loont. Daarbij zijn er ook nog de nodige kinderziektes, waardoor grote snelheidsverschillen kunnen ontstaan tussen de coureurs op de baan, waarvan de klapper van Oliver Bearman in Suzuka het gevolg was.

Hill: 'Je krijgt niet altijd je zin'

Verstappen is één van de grootste critici op het nieuwe reglement geweest. Zo liet hij zich in 2023 al fel uit over de nieuwe wagens, maar de afgelopen weken heeft dit zelfs geleid tot openlijke twijfels bij hemzelf over zijn toekomst in de sport, omdat hij het simpelweg minder leuk vindt. Hill was bij de BBC klaar met het ‘geklaag’ van de Nederlander en stelde: "Je gaat bijna denken dat hij dit gebruikt om druk uit te oefenen en een regelwijziging te forceren (...) Je krijgt gewoon niet altijd je zin."

Schoonmoeder Verstappen klimt op de socials

Tamsma heeft dat ook voorbijzien komen en laat op de socials ook van zich horen. Op Instagram laat ze weten: "Damon, mensen hebben even een pauze nodig van jouw ‘mening’. Het lijkt erop dat je te oud bent om te begrijpen dat niet alleen Max, maar alle coureurs klagen. Max er specifiek uitpikken is best gemeen, vind je niet?"

Gerelateerd

Max Verstappen Red Bull Racing Red Bull Verstappen Jos Verstappen Kelly Piquet

Meer F1-nieuws

Laatste F1-nieuws

Britse media lokken felle reacties uit over Verstappen: "Hopelijk smijten ze meer journalisten eruit!"

  • Gisteren 13:15
  • 7
Bottas duidelijk: 'Verstappen is het grootste racetalent'

  • 3 april 2026 13:18
  • 23
Chiesa wijst naar dé oplossing om van elektromotor af te komen

  • 2 april 2026 07:04
  • 15
'Red Bull Ford-motor is te krachtig om in ADUO-programma te vallen'

  • 3 april 2026 19:52
  • 3
Wurz stelt dat Verstappen helemaal niet wil stoppen met F1: "Hij wil blijven"

  • 3 april 2026 18:22
  • 3
Felle reacties na bericht over Verstappen, Mercedes bevestigt FIA-hulp voor Ferrari | GPFans Recap

  • Gisteren 21:45

Net binnen

5-4
Recap
Felle reacties na bericht over Verstappen, Mercedes bevestigt FIA-hulp voor Ferrari | GPFans Recap
5-4
Dochter van tweevoudig wereldkampioen Häkkinen zet eerste stap richting F1
5-4
Verstappen oneens met Red Bull over nieuwe ontwikkeling: "Daar ben ik niet zo zeker van"
5-4
F1-grid voor seizoen 2027: acht van de 22 stoeltjes nu al bevestigd
5-4
Antonelli waarschuwt Mercedes: 'Ferrari gaat ons inhalen door deze FIA-regel'
F1-nieuws

Aanbevolen door de redactie

Verstappen oneens met Red Bull over nieuwe ontwikkeling: "Daar ben ik niet zo zeker van" upgradepakket rb22

Gisteren 19:43 1
Mercedes onthult zwakste kenmerk van W17: "Werken hier met zeer hoge prioriteit aan"

Gisteren 14:22 1
Bizarre softwarefout Mercedes leidde tot gevaarlijk moment Russell in Japan

4 april 2026 17:36 1
Formule 1 offert 'oude fans' op voor nieuwe doelgroep: "Ze hebben er gewoon schijt aan"

2 april 2026 16:00 8
