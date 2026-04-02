De organisatie van de Formula 1 Heineken Dutch Grand Prix heeft bekendgemaakt dat de zaterdag en zondag van het aankomende raceweekend volledig zijn uitverkocht. Voor de zogeheten Final Lap op het circuit van Zandvoort is het op beide weekenddagen volle bak. Fans die het evenement nog willen bijwonen, zijn daardoor uitsluitend aangewezen op de vrijdag. Voor deze Super Friday zijn momenteel nog wel kaarten beschikbaar.

Het raceweekend in de Noord-Hollandse duinen vindt plaats van 21 tot en met 23 augustus 2026. Het markeert de laatste keer dat de koningsklasse van de autosport op deze locatie in actie komt, nadat de sport in 2021 na een lange afwezigheid terugkeerde naar Nederland. Bezoekers die een ticket voor de vrijdag bemachtigen, krijgen dit jaar een ander programma voorgeschoteld dan gebruikelijk. Zandvoort organiseert namelijk voor de eerste en tevens laatste keer een sprintweekend. Dit betekent dat er op vrijdag niet alleen vrije trainingen worden verreden, maar ook de kwalificatie voor de sprintrace op het programma staat.

Zakelijke belangstelling

"Wat we hier hebben neergezet, mag je gerust een succesverhaal noemen", stelt Robert van Overdijk. "De belangstelling vanuit de zakelijke markt in Nederland was echt uitzonderlijk", aldus de directeur, die benadrukt dat het circuit weer wereldwijd wordt herkend en gewaardeerd. "Dat geeft vertrouwen voor wat komt", vervolgt hij. "Maar eerst gaan we richting onze Final Lap nog één keer alles geven". Voor sportief directeur Jan Lammers heeft het naderende afscheid een extra emotionele lading. "Voor mij is Zandvoort nooit zomaar een circuit geweest", vertelt Lammers. "Hier heb ik leren racen en hier hebben we in 2021 iets teruggebracht waarvan velen dachten dat het niet meer mogelijk was. Dat we nu de Final Lap organiseren in een jaar waarin Formula 1 een nieuw technisch tijdperk ingaat, maakt het extra bijzonder". Volgens hem is de baan altijd een eerlijke graadmeter geweest voor het materiaal en de rijders. "Dat we deze periode hier mogen afsluiten, voelt als een passend slot van een prachtig hoofdstuk in de Nederlandse autosportgeschiedenis".

Martin Garrix

Het allerlaatste raceweekend wordt op zondag op een feestelijke manier afgesloten in de fanzone. De organisatie heeft Martin Garrix gestrikt om het slotakkoord van het evenement te verzorgen. Hiermee kiest de Dutch Grand Prix ervoor om twee Nederlandse iconen centraal te stellen tijdens de afscheidseditie: Verstappen op het asfalt en Garrix op het podium.