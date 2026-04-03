Alpine komt met statement na online haat en sabotage-verhalen rondom Colapinto

Franco Colapinto houdt de gemoederen bij Alpine flink bezig. De Argentijnse coureur heeft een uiterst fanatieke aanhang in zijn thuisland - en zij laten zich vaak op discutabele wijze horen op social media. Zo hebben de fans van Colapinto onder meer bedreigingen gestuurd naar Esteban Ocon en beschuldigen ze Alpine ervan de auto van hun coureur te saboteren. Alpine voelt zich nu genoodzaakt te reageren.

Na de Grand Prix van China regende het - niet voor de eerste keer - haatberichten op social media. De fans van Colapinto waren woedend op Ocon, nadat de Fransman in aanraking was gekomen met de Alpine. Bovendien kreeg de renstal van Colapinto het verwijt dat ze zijn auto zouden saboteren. Ook werd Colapinto na de race in Japan zelf het mikpunt van spot, vanwege de heftige crash van Oliver Bearman. Alpine ziet en voelt dat er veel speelt rondom haar coureur en heeft daarom besloten een bijzonder uitgebreide open brief te schrijven. Hierin neemt het afstand van de haat op social media en gaat het ook in op de verhalen dat men de auto van Colapinto zou saboteren.

Alpine spreekt zich uit tegen haat en bedreigingen op social media

"Na het bekijken van de reacties online en op sociale media na de Grand Prix van Japan, vinden wij als team dat we het aan onze fans verplicht zijn om in te gaan op bepaalde punten en vragen die worden gesteld", zo begint Alpine haar statement. "Daarnaast willen we ons opnieuw uitspreken tegen de haat en het misbruik dat niet alleen gericht is op een van onze coureurs, maar ook op andere rijders en leden van de Formule 1-familie. Het team heeft eerder al duidelijk stelling genomen tegen haatdragend gedrag, misbruik, bedreigingen en pesten online en op sociale media. We hebben dit veroordeeld en mensen opgeroepen om op een verantwoorde manier gebruik te maken van sociale media en zich aan de richtlijnen te houden."

Geen opzettelijk verschil tussen auto's Colapinto en Gasly

Wat betreft de mogelijke verschillen tussen de auto's van Colapinto en teamgenoot Pierre Gasly zegt Alpine het volgende: "Het team streeft ernaar om twee zo snel mogelijke auto's op de baan te brengen en beide coureurs gelijke kansen te geven om competitief te zijn en belangrijke punten te scoren. In sommige gevallen, door de noodzaak om onderdelen versneld te ontwikkelen en het productieproces zorgvuldig te beheren, kan het voorkomen dat slechts bepaalde onderdelen of updates naar specifieke races worden meegenomen. Dat is echter nooit de bedoeling, want als een update prestatievoordeel oplevert - zoals we hopen - willen we die zo snel mogelijk op beide auto's hebben."

