George Russell hield een bittere nasmaak over aan de recente Grand Prix van Japan. De coureur van Mercedes stelde na afloop dat een overwinning binnen handbereik lag, maar die lezing stuit op onbegrip bij Viaplay-analist Mike Hezemans. De voormalig autocoureur is van mening dat de Britse kopman van het team tekortschoot en stelt dat Russell zich zou moeten schamen voor het mislopen van het podium.

In een terugblik op de race gaf Russell aan dat het de meest frustrerende wedstrijd in lange tijd voor hem was. De Mercedes-coureur, die momenteel de tweede plaats in het wereldkampioenschap bezet, was ervan overtuigd dat een iets andere timing hem de zege had kunnen opleveren. "Eén ronde verschil en waarschijnlijk de raceoverwinning, om eerlijk te zijn", aldus Russell. Hezemans maakt echter korte metten met die uitspraak. "Ik ben het totaal niet met hem eens, want hij had nooit gewonnen", reageert de analist stellig. "Ten eerste was er in die allereerste stint niks aan de hand en reed Piastri gewoon 3,7 seconden weg", beargumenteert Hezemans.

Ondermaatse prestatie

Ook in het vervolg van de race op Suzuka kon Russell volgens de analist geen potten breken. "Na de pitstop, toen er nog geen safety cars in beeld waren, lag hij achter Piastri", vervolgt Hezemans zijn kritiek. Uiteindelijk kwam de Brit niet verder dan de vierde plaats, wat volgens de Viaplay-analist een ondermaatse prestatie is gezien het dominante materiaal waarover Mercedes in het seizoen 2026 beschikt. "Hij is niet eens op het podium gekomen met een auto waarbij je je moet schamen dat je niet op het podium komt", oordeelt Hezemans hard.

Antonelli maakt indruk

De prestaties van Russell staan in schril contrast met die van zijn negentienjarige teamgenoot Andrea Kimi Antonelli. De jonge Italiaan wist de race in Japan te winnen en nam daarmee de leiding in het wereldkampioenschap over. Hoewel Hezemans opmerkt dat Antonelli het geluk aan zijn zijde had, is hij diep onder de indruk van diens snelheid. "Kimi had natuurlijk alle mazzel van de world, maar die reed wel even acht tienden per ronde weg", benadrukt de analist. Ook collega-analist Giedo van der Garde ziet het talent floreren. "Die Antonelli gaat nu vliegen", voorspelt Van der Garde. "Met zo'n start naar de zesde plaats en dan de race kunnen winnen. Aan het einde van de race liet hij gewoon zien dat hij echt sterk is", voegt Tom Coronel ten slotte toe.

