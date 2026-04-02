Voormalig Formule 1-coureur en huidig autosportanalist Juan Pablo Montoya heeft zich kritisch uitgelaten over de aanhoudende klachten van coureurs over de nieuwe motorreglementen. De Colombiaan kijkt met verbazing naar de roep om snelle ingrepen vanuit de FIA of de sport zelf. Volgens hem moet de Formule 1 oppassen dat zij niet te snel toegeeft aan de onvrede vanuit de cockpit, omdat overhaaste reacties op de lange termijn juist voor nieuwe problemen zorgen.

Om zijn standpunt te verduidelijken, trekt Montoya een vergelijking met de introductie van de grondeffectauto's en de daaropvolgende problemen met porpoising. Destijds werd er maandenlang door fans en coureurs geklaagd over de fysieke belasting en de veiligheid, maar uiteindelijk wisten de teams het gestuiter grotendeels zelf op te lossen. "De laatste regels waarvan werd gezegd dat ze verschrikkelijk waren, hadden te maken met porpoising. De coureurs zeiden dat het gevaarlijk was, dat hun rug pijn deed, dat het onveilig was en dat ze niet konden zien waar ze naartoe reden", herinnert Montoya zich. Hij benadrukt dat de regels destijds in de basis hetzelfde bleven en de auto's uiteindelijk tot de snelste uit de geschiedenis behoorden.

Coureurs moeten zich aanpassen

In een recent interview met Casinostugan is de voormalig coureur van onder meer Williams en McLaren dan ook stellig over de rol van de huidige grid. "Coureurs worden aangenomen om met de auto te rijden, niet om te praten. Teams hebben eerder met porpoising moeten omgaan en toen hebben ze ook een oplossing gevonden", stelt de analist. Volgens Montoya hoort het bij de absolute topsport dat een coureur zich aanpast aan het beschikbare materiaal, ongeacht hoe lastig dat in het begin te besturen is. "Als je bent aangenomen om met een auto te rijden, dan rijd je ermee, wat voor auto het ook is", voegt hij daaraan toe.

Beperking van elektrisch vermogen

De nieuwe reglementen voor dit jaar draaien om een gelijke verdeling tussen de verbrandingsmotor en het elektrische vermogen, waarbij de complexe MGU-H is geschrapt. Montoya snapt niet waarom er nu al stemmen opgaan om deze regels aan te passen, nog voordat de motoren zich over een langere periode in de praktijk hebben bewezen. Hij voorspelt dat een eventuele ingreep van de FIA zich zal richten op het terugschroeven van de elektrische capaciteit. "Wat gaan ze aan de motoren veranderen? Ze zullen uiteindelijk de hoeveelheid elektrisch vermogen beperken en verminderen waar je die energie kunt inzetten. Dat is de enige logische oplossing", aldus de Colombiaan.

Risico op minder inhaalacties

Toch kleeft er volgens de mentor en vader van Formule 2-coureur Sebastián Montoya een groot risico aan een dergelijke aanpassing. Minder inzetbare elektrische energie leidt volgens hem onvermijdelijk tot minder strategische opties en een afname van het aantal inhaalacties op de baan. "Het gevolg daarvan is minder inhaalacties en dan gaan mensen weer zeggen dat dit niet goed is", waarschuwt hij. Montoya pleit daarom voor geduld en waarschuwt de sport voor een vicieuze cirkel. "Dat is het probleem. Als er een impulsieve reactie komt op wat de coureurs zeggen, veroorzaakt dat weer andere problemen", besluit hij.

Gerelateerd