Red Bull-teambaas Laurent Mekies verwacht dat de motorafdeling van het Oostenrijkse team gebruik mag maken van het 'Additional Development and Upgrade Opportunities'-programma (ADUO) van de FIA. Dit programma biedt motorfabrikanten die achterlopen op de snelste power unit extra ontwikkelingstijd.

De FIA heeft het ADUO-programma in 2026 in het leven geroepen. Het systeem is bedoeld om motorfabrikanten te helpen die een te grote achterstand hebben op de snelste power unit. Daarbij geldt wel dat het verschil tussen de langzaamste en de snelste krachtbron meer dan twee procent moet bedragen. Pas dan krijgt het desbetreffende merk extra ontwikkelingstijd. Daarnaast beoordeelt de FIA de achterstand na elke zes races van het seizoen.

Problemen RB22

De problemen met de RB22 zijn anno 2026 groter dan alleen de achterstand van de power unit. Max Verstappen gaf de afgelopen raceweekenden al aan dat de balans ver te zoeken is en dat er fundamentele problemen spelen. Daarnaast zou de wagen ook nog eens flink te zwaar zijn, wat ook rondetijd kost. Teamgenoot Isack Hadjar was in Japan bovendien duidelijk: hij stelde dat de wagen verschrikkelijk aanvoelde.

Wachten op groen licht van FIA

Mekies legt in de Beyond The Grip-podcast uit dat hij de woorden van zijn coureurs onderschrijft en dat de wagen voorlopig op alle vlakken tekortschiet. Wel verwacht hij dat de FIA de Red Bull Ford-power unit extra ontwikkelingstijd zal toekennen via het ADUO-programma: "Er is niet één specifiek gebied is waarin we tekortschieten. Het is overal: het chassis, de PU, gewoon alles. Het is een moeilijke zaak om je vermogen te schatten vergeleken met de concurrentie, vooral in het spel waarin we nu zitten met energiedistributie, enzovoort. Maar om je vragen wat directer te beantwoorden: wij denken dat Mercedes duidelijk voorligt. En aangezien zij duidelijk voorliggen, verwachten we tot de groep te behoren die ADUO krijgt," aldus Mekies.

