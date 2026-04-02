Waar Oscar Piastri bij de start van de Grand Prix van Japan met een Mercedes-motor van de derde naar de eerste plaats schoot, kwamen de coureurs van Mercedes zelf opnieuw slecht van hun plek. Hoe kan dit? Presentator Sebastiaan Kissing en paddockverslaggever Jan Bolscher bespreken het in de nieuwe aflevering van de podcast GPFans Raceteam.

Het team van Mercedes domineert in de Formule 1. De Duitse grootmacht heeft de eerste drie races van het seizoen op haar naam gescheven en gaat vier aan de leiding in het constructeurskampioenschap. George Russell en Kimi Antonelli zijn beiden in goede vorm, maar beschikken ook beiden over bij uitstek de snelste auto van het veld. Mercedes gaat goed met het batterijmanagement om, heeft een goed aerodynamisch pakket en de krachtbron voorziet het tweetal van de hoogste topsnelheid. De Zilverpijlen kennen vooralsnog echter ook een grote zwakke plek: de racestart. Tot nu toe hebben zowel Russell als Antonelli niet één keer hun pole position vast weten te houden richting de eerste bocht.

Artikel gaat verder onder video

Raketstart Piastri in Japan

Waar met name Ferrari juist als een raket wegschiet bij de start, was het in Japan Oscar Piastri die van de derde naar de eerste plek schoot. De McLaren-coureur rijdt met een Mercedes-motor, en dus vragen mensen zich af hoe dit kan: "Piastri had een bijzonder goede start, in tegenstelling tot de auto's van Mercedes", vertelt paddockverslaggever Jan Bolscher in de nieuwe aflevering van GPFans Raceteam. "McLaren rijdt natuurlijk met een motor van Mercedes, dus dan hoor je al snel vaak de vraag: 'hoe kan dat nou? Mercedes heeft steeds een slechte start.'"

Terug naar rijles

Hij vervolgt: "Volgens mij ligt dat voor een groot deel bij de coureurs. Kimi Antonelli had bijvoorbeeld een hele slechte start. Hij viel vanaf pole position terug naar de vierde of vijfde plaats. Mercedes-teambaas Toto Wolff zei daarover: "Hij moet terug naar rijles, want hij weet niet hoe een koppeling werkt." Dus dat was gewoon een hele slechte start van hemzelf. Ik denk niet dat Mercedes per se een minder goede start dan McLaren heeft, maar dat ze wat pech hebben gehad en dat de coureurs lopen te ouwehoeren." Bekijk de nieuwe aflevering van GPFans Raceteam hieronder.

GPFans Raceteam

