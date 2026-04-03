Hoewel Red Bull-teambaas Laurent Mekies nog altijd hoopt dat de Red Bull Ford-krachtbron verder ontwikkeld mag worden binnen het ‘Additional Development and Upgrade Opportunities’-programma (ADUO) van de FIA, dreigt het team volgens de Italiaanse tak van Motorsport.com buiten de boot te vallen.

De FIA heeft het ADUO-programma in 2026 in het leven geroepen. Het systeem is bedoeld om motorfabrikanten te helpen die een te grote achterstand hebben op de snelste power unit. Daarbij geldt dat het verschil tussen de langzaamste en de snelste krachtbron meer dan twee procent moet bedragen. Pas dan krijgt het desbetreffende merk extra ontwikkelingstijd. Daarnaast beoordeelt de FIA de achterstand na elke zes races van het seizoen.

'Ferrari komt mogelijk in aanmerking, Red Bull niet'

Het medium meldt dat er momenteel flink met het vermogen wordt gespeeld om rivalen van de benodigde ontwikkelingstijd af te houden. Ferrari zou juist het tegenovergestelde doen en ongeveer 20 - 25 pk tekortkomen ten opzichte van de krachtbron van Mercedes, dat momenteel het veld leidt. Dat zou net genoeg zijn om in aanmerking te komen voor het ADUO-programma.

DM01 beter dan verwacht

Niet alleen Ferrari zou daarvoor in aanmerking komen, ook Audi en Honda kunnen naar verwachting gebruikmaken van ADUO1, terwijl er twijfels bestaan over de DM01 van Red Bull Powertrains. Die power unit lijkt krachtiger te zijn dan eerder gedacht en komt mogelijk niet in aanmerking voor de eerste indexering van de FIA. Mocht dat inderdaad het geval zijn, dan hoeft het debuterende motormerk van Red Bull niet te rekenen op extra ontwikkelingstijd en zal het de prestaties uit het chassis moeten halen.

