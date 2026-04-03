Laurent Mekies, Vasseur, Red Bull Racing, Ferrari, generic, 2026

'Red Bull Ford-motor is te krachtig om in ADUO-programma te vallen'

Laurent Mekies, Vasseur, Red Bull Racing, Ferrari, generic, 2026 — Foto: © IMAGO
Remy Ramjiawan
Redacteur/presentator GPFans
Formule 1-verslaggever, interviewer, maar ook presentator en redacteur

Hoewel Red Bull-teambaas Laurent Mekies nog altijd hoopt dat de Red Bull Ford-krachtbron verder ontwikkeld mag worden binnen het ‘Additional Development and Upgrade Opportunities’-programma (ADUO) van de FIA, dreigt het team volgens de Italiaanse tak van Motorsport.com buiten de boot te vallen.

De FIA heeft het ADUO-programma in 2026 in het leven geroepen. Het systeem is bedoeld om motorfabrikanten te helpen die een te grote achterstand hebben op de snelste power unit. Daarbij geldt dat het verschil tussen de langzaamste en de snelste krachtbron meer dan twee procent moet bedragen. Pas dan krijgt het desbetreffende merk extra ontwikkelingstijd. Daarnaast beoordeelt de FIA de achterstand na elke zes races van het seizoen.

'Ferrari komt mogelijk in aanmerking, Red Bull niet'

Het medium meldt dat er momenteel flink met het vermogen wordt gespeeld om rivalen van de benodigde ontwikkelingstijd af te houden. Ferrari zou juist het tegenovergestelde doen en ongeveer 20 - 25 pk tekortkomen ten opzichte van de krachtbron van Mercedes, dat momenteel het veld leidt. Dat zou net genoeg zijn om in aanmerking te komen voor het ADUO-programma.

DM01 beter dan verwacht

Niet alleen Ferrari zou daarvoor in aanmerking komen, ook Audi en Honda kunnen naar verwachting gebruikmaken van ADUO1, terwijl er twijfels bestaan over de DM01 van Red Bull Powertrains. Die power unit lijkt krachtiger te zijn dan eerder gedacht en komt mogelijk niet in aanmerking voor de eerste indexering van de FIA. Mocht dat inderdaad het geval zijn, dan hoeft het debuterende motormerk van Red Bull niet te rekenen op extra ontwikkelingstijd en zal het de prestaties uit het chassis moeten halen.

Schoonmoeder Verstappen reageert op Hill: 'Best gemeen om Max er weer uit te pikken'

Britse media lokken felle reacties uit over Verstappen: "Hopelijk smijten ze meer journalisten eruit!"

Bottas duidelijk: 'Verstappen is het grootste racetalent'

Chiesa wijst naar dé oplossing om van elektromotor af te komen

Felle reacties na bericht over Verstappen, Mercedes bevestigt FIA-hulp voor Ferrari | GPFans Recap

Red Bull meldt dat Marko helemaal niet met pensioen is: "Voeren gesprekken met hem"

Verstappen oneens met Red Bull over nieuwe ontwikkeling: "Daar ben ik niet zo zeker van"

Mercedes onthult zwakste kenmerk van W17: "Werken hier met zeer hoge prioriteit aan"

Bizarre softwarefout Mercedes leidde tot gevaarlijk moment Russell in Japan

Formule 1 offert 'oude fans' op voor nieuwe doelgroep: "Ze hebben er gewoon schijt aan"

