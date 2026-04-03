Andrea Kimi Antonelli is bezig aan zijn tweede seizoen in de Formule 1 en gaat momenteel aan de leiding in de WK-stand. Waar de jonge Italiaan in het recente verleden nog kon rekenen op de hulp van grootheden als Max Verstappen en Lewis Hamilton, is dat vanaf dit seizoen voorbij. Verstappen en co. houden de kaarten tegen de borst.

Dit laat de huidige WK-leider weten in een interview met het Duitse medium Bild. Antonelli nam vorig seizoen het stoeltje van Hamilton over bij de Duitse renstal en kreeg toen nog tips van de grote namen op de grid, waaronder Verstappen en Hamilton. Inmiddels merkt hij dat de onderlinge verhoudingen flink zijn veranderd. "Vorig jaar waren ze nog erg open en hielpen ze me echt", blikt Antonelli terug. Die behulpzaamheid is inmiddels verleden tijd. "Nu zijn ze daarmee gestopt", aldus de Mercedes-coureur.

Antonelli niet langer de lerende debutant

De radiostilte vanuit de hoek van Red Bull Racing-coureur Verstappen en voormalig teamgenoot Hamilton is goed te verklaren. Antonelli is niet langer de lerende debutant, maar een directe concurrent die structureel meedoet om de overwinningen. Met zijn recente zege in Japan op 29 maart heeft hij zich stevig aan de kop van het klassement genesteld, nog voor zijn teamgenoot George Russell. Hoewel de directe tips van de meervoudig wereldkampioenen zijn opgedroogd, benadrukt de Italiaan dat hij de belangrijkste lessen van Hamilton uit zijn debuutjaar nog altijd in de praktijk brengt om met de immense druk in de sport om te gaan.

Antonelli zegt een belangrijke les van Hamilton nog steeds met zich mee te dragen. "Blijf altijd jezelf en zorg dat je plezier hebt in wat je doet om echt snel te kunnen zijn. De druk in deze omgeving is zo groot dat je dat soms snel kunt vergeten", zo klinkt het.

