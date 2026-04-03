Verstappen and Antonelli

Antonelli ontvangt geen hulp meer van Verstappen en Hamilton: 'Ze zijn daarmee gestopt'

Verstappen and Antonelli — Foto: © IMAGO
Antonelli ontvangt geen hulp meer van Verstappen en Hamilton: 'Ze zijn daarmee gestopt'

Jeen Grievink
Brand Owner
Meer dan tien jaar actief binnen de Formule 1-media. Verantwoordelijk voor de strategische koers, redactionele aansturing en nationale groei van GPFans NL.

Andrea Kimi Antonelli is bezig aan zijn tweede seizoen in de Formule 1 en gaat momenteel aan de leiding in de WK-stand. Waar de jonge Italiaan in het recente verleden nog kon rekenen op de hulp van grootheden als Max Verstappen en Lewis Hamilton, is dat vanaf dit seizoen voorbij. Verstappen en co. houden de kaarten tegen de borst.

Dit laat de huidige WK-leider weten in een interview met het Duitse medium Bild. Antonelli nam vorig seizoen het stoeltje van Hamilton over bij de Duitse renstal en kreeg toen nog tips van de grote namen op de grid, waaronder Verstappen en Hamilton. Inmiddels merkt hij dat de onderlinge verhoudingen flink zijn veranderd. "Vorig jaar waren ze nog erg open en hielpen ze me echt", blikt Antonelli terug. Die behulpzaamheid is inmiddels verleden tijd. "Nu zijn ze daarmee gestopt", aldus de Mercedes-coureur.

Antonelli niet langer de lerende debutant

De radiostilte vanuit de hoek van Red Bull Racing-coureur Verstappen en voormalig teamgenoot Hamilton is goed te verklaren. Antonelli is niet langer de lerende debutant, maar een directe concurrent die structureel meedoet om de overwinningen. Met zijn recente zege in Japan op 29 maart heeft hij zich stevig aan de kop van het klassement genesteld, nog voor zijn teamgenoot George Russell. Hoewel de directe tips van de meervoudig wereldkampioenen zijn opgedroogd, benadrukt de Italiaan dat hij de belangrijkste lessen van Hamilton uit zijn debuutjaar nog altijd in de praktijk brengt om met de immense druk in de sport om te gaan.

Antonelli zegt een belangrijke les van Hamilton nog steeds met zich mee te dragen. "Blijf altijd jezelf en zorg dat je plezier hebt in wat je doet om echt snel te kunnen zijn. De druk in deze omgeving is zo groot dat je dat soms snel kunt vergeten", zo klinkt het.

Britse media lokken felle reacties uit over Verstappen: "Hopelijk smijten ze meer journalisten eruit!"

Britse media lokken felle reacties uit over Verstappen: "Hopelijk smijten ze meer journalisten eruit!"

Bottas duidelijk: 'Verstappen is het grootste racetalent'

Bottas duidelijk: 'Verstappen is het grootste racetalent'

F1-grid voor seizoen 2027: acht van de 22 stoeltjes nu al bevestigd

F1-grid voor seizoen 2027: acht van de 22 stoeltjes nu al bevestigd

Felle reacties na bericht over Verstappen, Mercedes bevestigt FIA-hulp voor Ferrari | GPFans Recap Recap

Felle reacties na bericht over Verstappen, Mercedes bevestigt FIA-hulp voor Ferrari | GPFans Recap

'Als Verstappen de Formule 1 verlaat, dan is het de schuld van schijnheilige Wolff'

'Als Verstappen de Formule 1 verlaat, dan is het de schuld van schijnheilige Wolff'

Strafpunten F1: dit is de stand van zaken na de Grand Prix van Japan

Strafpunten F1: dit is de stand van zaken na de Grand Prix van Japan

