De lentestop is volop aan de gang, maar in tegenstelling tot de zomerstop wordt er in deze periode nog wel doorgewerkt aan de wagens. Daardoor komt er nog altijd nieuws naar buiten en de meest gelezen artikelen van vandaag vind je terug in deze GPFans Recap.

Vandaag werd duidelijk dat Lewis Hamilton en Max Verstappen zijn gestopt met het helpen van Kimi Antonelli, zo vertelt de tweevoudig racewinnaar. Daarnaast is Damon Hill de afgelopen weken kritisch geweest op Verstappen, en is de schoonmoeder van de Nederlander op sociale media gesprongen om Hill van weerwoord te voorzien. Ook twijfelt Allard Kalff of het stratencircuit in Madrid op tijd klaar is voor de Grand Prix van Spanje later dit jaar. Dit is de GPFans Recap van vrijdag 3 april.

Antonelli ontvangt geen hulp meer van Verstappen en Hamilton: 'Ze zijn daarmee gestopt'

Andrea Kimi Antonelli is bezig aan zijn tweede seizoen in de Formule 1 en gaat momenteel aan de leiding in de WK-stand. Waar de jonge Italiaan in het recente verleden nog kon rekenen op de hulp van grootheden als Max Verstappen en Lewis Hamilton, is dat vanaf dit seizoen voorbij. Verstappen en co. houden de kaarten tegen de borst. De hele uitspraak van Antonelli over Verstappen en Hamilton lezen? Klik hier!

Bottas duidelijk: 'Verstappen is het grootste racetalent'

Hoewel Valtteri Bottas in zijn tijd bij Mercedes diverse hoogtepunten van Lewis Hamilton heeft meegemaakt, waaronder het winnen van zijn zevende titel in 2020, is de Fin van mening dat het grootste natuurlijke racetalent in de Formule 1 toch echt Max Verstappen is. De Cadillac-coureur krijgt bij Sky Sports F1 een aantal gewetensvragen voorgeschoteld en kiest daarbij steeds de passende coureur. Lezen wat Bottas te melden heeft? Klik hier!

Schoonmoeder Verstappen reageert op Hill: ‘Best gemeen om Max er weer uit te pikken’

Sylvia Tamsma-Piquet, de moeder van Kelly Piquet, heeft de uitspraken van Damon Hill over Max Verstappen ook voorbij zien komen en stelt dat de enkelvoudig wereldkampioen het wel erg vaak heeft gemunt op de Red Bull-coureur. Verstappen is in haar ogen echt niet de enige die klachten heeft over de nieuwe manieren van racen in de Formule 1. De reactie van de schoonmoeder van Verstappen lezen? Klik hier!

Kalff en Van Der Grint vrezen voor GP van Spanje: 'Het ziet eruit alsof het niet klaar is'

Volgens Allard Kalff wordt het nog een race tegen de klok voor de organisatie van de Grand Prix van Spanje, die in september in Madrid wordt verreden. Het circuit is momenteel verre van klaar, terwijl de FIA over enkele maanden de baan moet goedkeuren. Lezen hoe het ervoor staat met de race in Madrid? Klik hier!

Chiesa wijst naar bekritiseerde 'agressieve' rijstijl Verstappen: 'Dáár win je wel altijd mee'

Volgens Dino Chiesa was het bij talenten als Lewis Hamilton en Max Verstappen al snel duidelijk dat zij over iets extra’s beschikten. De Nederlander heeft wel vaker gezegd dat hij niet meedeed om tweede te worden, en de Italiaanse kartlegende benadrukt de hier en daar bekritiseerde 'agressieve' rijstijl van zijn voormalig pupil. Lezen wat de voormalig coach van Verstappen zegt over de rijstijl? Klik hier!

