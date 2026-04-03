Bottas duidelijk: 'Verstappen is het grootste racetalent'
Hoewel Valtteri Bottas in zijn tijd bij Mercedes diverse hoogtepunten van Lewis Hamilton heeft meegemaakt, waaronder het winnen van zijn zevende titel in 2020, is de Fin van mening dat het grootste natuurlijke racetalent in de Formule 1 toch echt Max Verstappen is. De Cadillac-coureur krijgt bij Sky Sports F1 een aantal gewetensvragen voorgeschoteld en kiest daarbij steeds de passende coureur.
Bottas is in 2026 begonnen aan zijn avontuur bij het Amerikaanse Cadillac. De tienvoudig racewinnaar heeft daarbij Sergio Pérez als teamgenoot, die ook over de nodige ervaring beschikt. Cadillac richt zich in het debuutjaar dan ook vooral op zichzelf, waarbij het gestaag wil werken aan de weg naar boven. Met een Ferrari-powerunit in de achterbak ligt de focus momenteel op het ontwikkelen van de auto en het team, maar op termijn wil het Amerikaanse merk ook met eigen krachtbronnen op de startgrid verschijnen.
'Tsunoda is de grappenmaker, Verstappen meest natuurlijke talent'
Bottas is één van de gezichten van het team en wordt door het Britse medium naar zijn mening gevraagd. "Lewis, want die slaapt normaal gesproken de hele vlucht", zo luidt zijn antwoord op de vraag naast wie hij het liefst in een vliegtuig zit. Nico Hülkenberg kan volgens Bottas nog wel wat modetips gebruiken: "Het is wat aan de ruige kant voor mij, maar als hij het mooi vindt." Yuki Tsunoda is volgens Bottas een echte moppentapper en beschikt over de nodige humor. Op de vraag wie de meest begaafde coureur is, reageert Bottas: "Dan zeg ik Max Verstappen."
