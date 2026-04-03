Bottas, Hamilton, Verstappen, socials

Bottas, Hamilton, Verstappen, socials — Foto: © IMAGO x GPFANS
Bottas duidelijk: 'Verstappen is het grootste racetalent'

Remy Ramjiawan
Redacteur/presentator GPFans
Formule 1-verslaggever, interviewer, maar ook presentator en redacteur

Hoewel Valtteri Bottas in zijn tijd bij Mercedes diverse hoogtepunten van Lewis Hamilton heeft meegemaakt, waaronder het winnen van zijn zevende titel in 2020, is de Fin van mening dat het grootste natuurlijke racetalent in de Formule 1 toch echt Max Verstappen is. De Cadillac-coureur krijgt bij Sky Sports F1 een aantal gewetensvragen voorgeschoteld en kiest daarbij steeds de passende coureur.

Bottas is in 2026 begonnen aan zijn avontuur bij het Amerikaanse Cadillac. De tienvoudig racewinnaar heeft daarbij Sergio Pérez als teamgenoot, die ook over de nodige ervaring beschikt. Cadillac richt zich in het debuutjaar dan ook vooral op zichzelf, waarbij het gestaag wil werken aan de weg naar boven. Met een Ferrari-powerunit in de achterbak ligt de focus momenteel op het ontwikkelen van de auto en het team, maar op termijn wil het Amerikaanse merk ook met eigen krachtbronnen op de startgrid verschijnen.

'Tsunoda is de grappenmaker, Verstappen meest natuurlijke talent'

Bottas is één van de gezichten van het team en wordt door het Britse medium naar zijn mening gevraagd. "Lewis, want die slaapt normaal gesproken de hele vlucht", zo luidt zijn antwoord op de vraag naast wie hij het liefst in een vliegtuig zit. Nico Hülkenberg kan volgens Bottas nog wel wat modetips gebruiken: "Het is wat aan de ruige kant voor mij, maar als hij het mooi vindt." Yuki Tsunoda is volgens Bottas een echte moppentapper en beschikt over de nodige humor. Op de vraag wie de meest begaafde coureur is, reageert Bottas: "Dan zeg ik Max Verstappen."

Max Verstappen Red Bull Racing Mercedes Red Bull Lewis Hamilton Sergio Pérez

Britse media lokken felle reacties uit over Verstappen: "Hopelijk smijten ze meer journalisten eruit!"

Schoonmoeder Verstappen reageert op Hill: ‘Best gemeen om Max er weer uit te pikken’

Chiesa wijst naar dé oplossing om van elektromotor af te komen

Felle reacties na bericht over Verstappen, Mercedes bevestigt FIA-hulp voor Ferrari | GPFans Recap

'Als Verstappen de Formule 1 verlaat, dan is het de schuld van schijnheilige Wolff'

F1-grid voor seizoen 2027: acht van de 22 stoeltjes nu al bevestigd

Verstappen oneens met Red Bull over nieuwe ontwikkeling: "Daar ben ik niet zo zeker van"

Mercedes onthult zwakste kenmerk van W17: "Werken hier met zeer hoge prioriteit aan"

Bizarre softwarefout Mercedes leidde tot gevaarlijk moment Russell in Japan

Formule 1 offert 'oude fans' op voor nieuwe doelgroep: "Ze hebben er gewoon schijt aan"

