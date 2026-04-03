Volgens Dino Chiesa was het bij talenten als Lewis Hamilton en Max Verstappen al snel duidelijk dat zij over iets extra’s beschikten. De Nederlander heeft wel vaker gezegd dat hij niet meedeed om tweede te worden, en de Italiaanse kartlegende benadrukt de hier en daar bekritiseerde 'agressieve' rijstijl van zijn voormalig pupil.

Verstappen debuteerde in 2015 in de Formule 1, maar al enkele jaren daarvoor, namelijk in 2012, werd de Nederlander door zijn vader Jos ondergebracht bij het kartteam van Chiesa. De Italiaan kon zelf ook goed karten en wist diverse kampioenschappen op zijn naam te zetten. Als begeleider was hij eveneens succesvol. Niet alleen Verstappen heeft in zijn team gezeten; ook namen als Hamilton, Nico Rosberg en bijvoorbeeld Nyck de Vries hebben een tijd met Chiesa samengewerkt.

Situatie Verstappen bij Red Bull

De Nederlander heeft in Japan laten weten dat hij momenteel niet zo lekker in zijn vel zit in de Formule 1. Chiesa zet in gesprek met GPFans de pensioenuitspraken in perspectief: "Een goede auto helpt altijd. Iedereen kent de situatie van Max; hij zit nu niet op de plek waar je moet zitten, maar goed, als de auto weer competitief is..."

Rijstijl Verstappen, Hamilton, Russell en Leclerc

Als hij vervolgens verder inzoomt op de Nederlander, stelt hij dat het talent bij kampioenen al snel zichtbaar is: "Het gedrag van een coureur. Dat kun je al in het karten zien, maar je ziet het ook terug in de Formule 1. Kijk naar Lewis, Max, maar ook bijvoorbeeld Kimi, en zelfs Russell of Leclerc. Die doen precies hetzelfde in de auto als hoe ze reden in de karts. Dat gedrag verandert nooit. Je kunt hier en daar wat aanpassen, maar een agressieve rijstijl, of talentvol agressief, daarmee win je in karten."

Verstappen laat niet snel los

Verstappen geeft niet snel op, en dat zag Chiesa al op jonge leeftijd: "Max is een coureur die nooit als tweede wil eindigen; hij valt nog liever uit. Daarom probeert hij het vaak tot aan de laatste bocht om de race te winnen, vechtend. Sommige andere coureurs accepteren veel eerder genoegen te nemen met P2. Dat is het grote verschil, en dat zie je al tijdens het karten (...) Bij Max was het duidelijk: hij wilde niet als tweede eindigen, dat interesseert hem geen bal."

De viervoudig kampioen is nog steeds dezelfde coureur, al heeft hij inmiddels ook de nodige ervaring opgedaan: "Natuurlijk wordt een coureur ook volwassener en pas je hier en daar je gedrag aan bij een situatie, maar echt veranderen gebeurt nooit. In zijn twintiger jaren zie ik precies dezelfde man als in zijn kartdagen."

