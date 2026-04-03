Binotto onthult onbedoeld échte reden vertrek Wheatley bij Audi
Mattia Binotto lijkt onbedoeld de ware reden te hebben onthuld achter het plotselinge vertrek van Jonathan Wheatley bij het Formule 1-team van Audi. De Italiaan, die op dit moment de dubbele rol van 'Head of Audi F1 Project' en teambaas bekleedt, deed uitspraken die een nieuw licht werpen op de breuk tussen Audi en Wheatley.
Het vertrek van Wheatley kwam voor de buitenwereld als een verrassing. Op 20 maart 2026 maakte de Duitse renstal, die officieel door het leven gaat als het Audi Revolut F1 Team, bekend dat de teambaas met onmiddellijke ingang was vertrokken. Dit besluit viel slechts twee races na het officiële debuut van het automerk in de koningsklasse van de autosport. Na dit vertrek nam Binotto de volledige operationele leiding over het raceteam op zich. Hoewel de exacte toedracht in eerste instantie in nevelen gehuld bleef door te zeggen dat het vanwege "persoonlijke redenen" was, wijzen de recente opmerkingen van Binotto erop dat er meer speelde op de achtergrond.
Binotto onthult onbedoeld meer over vertrek Wheatley
Volgens berichtgeving van Motorsport.com heeft Binotto onbedoeld verraden waarom de samenwerking met Wheatley zo vroegtijdig is beëindigd. Uit de uitspraken van de huidige teambaas valt op te maken dat de situatie complexer was dan in eerdere communicatie werd gesuggereerd. Sinds het vertrek van Wheatley heeft Audi de managementstructuur flink op de schop gegooid en de verantwoordelijkheden volledig gecentraliseerd rondom Binotto. Waar Wheatley gewend was om met Christian Horner te werken als absolute eindverantwoordelijke bij Red Bull, werd de rol van teambaas bij Audi beduidend anders ingericht.
Audi niet op zoek naar nieuwe teambaas, wél verlengstuk Binotto
De woorden van Binotto lijken dit te bevestigen, aangezien hij laat doorschemeren zelf de man in charge te zijn. "Voor de toekomst denk ik niet dat we op zoek zijn naar een nieuwe teambaas", zei Binotto. "Ik zal die rol behouden, maar ik heb iemand nodig die me ondersteunt tijdens de raceweekends, omdat ik er niet altijd zelf zal zijn. Ik moet me vooral richten op de fabriek, waar het meeste moet veranderen – niet alleen ontwikkelen, maar echt transformeren. Dus ondersteuning tijdens de raceweekends is zeker nodig."
Nieuwe managementstructuur moet rust brengen bij Audi
Wheatley zou zich slechts een man aan de pitmuur en het uithangbord van Binotto hebben gevoeld bij Audi. Binotto maakt samen met onder meer CEO Gernot Döllner en technisch directeur James Key de dienst uit bij het Audi Revolut F1 Team. Wheatley had als teambaas nauwelijks iets in de melk te brokkelen, zo wordt gesuggereerd. De functie was zodoende niet wat hij voor ogen had - en daarom zou hij zijn vertrokken.
Gerelateerd
Meer F1-nieuws
Laatste F1-nieuws
Net binnen
Aanbevolen door de redactie
Net binnen
Veel gelezen
