Hoewel ook Renger van der Zande moet erkennen dat de situatie bij Red Bull Racing en voor Max Verstappen momenteel niet rooskleurig is, stelt de coureur in gesprek met GPFans dat het Oostenrijkse team de laatste jaren heeft bewezen dat het kan terugveren.

Waar Red Bull vanaf 2022 enorm dominant begon te worden, had het in de seizoenen daarvoor aan het begin vaak een wagen die nog flink doorontwikkeld kon worden. Dat zorgde voor betere prestaties halverwege het seizoen. Anno 2026 lijkt de situatie echter anders, want Verstappen benadrukte dat het dit seizoen om fundamentele problemen gaat. Daarnaast blijft ook het gewicht van de RB22 een aandachtspunt.

Gewichtsproblemen

Van der Zande trekt zijn conclusie: "Ze zijn gewoon te zwaar. Als je er al 28 kilo uit kan halen, dan ben je al een halve seconde sneller. Dan doe je ineens aan de voorkant mee. En dan kan je met Max in de auto en Hadjar doet het ook geweldig, al een stuk beter meedoen." De IMSA-coureur heeft dan ook vertrouwen en wijst daarvoor naar het verleden: "Red Bull is wel zo'n team dat kan terugbouncen als geen ander, dat hebben we al gezien. Ook vorig jaar nog tegen McLaren aan het vechten."

Grammetjes schrapen

Het reduceren van gewicht is iets wat Van der Zande met zijn eigen team ook zo nu en dan moet doen. Hij legt uit waar het gezocht moet worden: "Waar ga je dat gewicht besparen? Dat zit vaak in de grote elementen, maar ook in de kleine. Als je een bout voor de helft afzaagt, dan heb je weer een gram gewonnen. Als je overal door je hele auto wat kan weghalen, zonder dat het het materiaal verzwakt. Daar moet je het van hebben. Misschien halen ze de lak wel van de auto of doen de stickers op een andere manier. Dat soort kleine verschillen maken samen een groot verschil."

