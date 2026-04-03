Hoewel het team van Mercedes momenteel de dienst uitmaakt binnen de Formule 1, is Ferrari hard bezig om het gat richting de zilverpijlen te dichten. McLaren meldde zich in Japan ook voor de bovenste plekken, maar volgens Rosario Giuliana heeft de Scuderia nog wat in petto en plant het tijdens de lentestop een filmdag om een gereviseerde vloer te testen, waar veel van wordt verwacht.

Het Duitse team heeft voorlopig de zaken goed voor elkaar, al bleek in Japan dat klantenteam McLaren het tempo ook begint te vinden. Toch is het grootste gevaar de afgelopen jaren afkomstig van het Italiaanse team, dat beschikt over een superstart. Teambaas Frédéric Vasseur legde eerder al uit dat er in Miami een nieuw pakket wordt geïntroduceerd voor de SF-26, en dat zou mogelijk een halt kunnen toeroepen aan de dominantie van Mercedes.

Gereviseerde vloer

Giuliana meldt dat er specifiek voor circuits met weinig downforce een nieuwe vloer komt. De vloer was initieel bedoeld voor de race in Bahrein, maar die is afgelast. De Scuderia wil de vloer echter nog wel testen en plant daarom een filmdag in. Daarbij mag het team maximaal 200 kilometer afleggen. Het is bedoeld voor sponsorevenementen, maar teams gebruiken dit moment de laatste jaren ook om het gebrek aan testtijd te compenseren. Naar verwachting zal de filmdag op 22 april plaatsvinden op het circuit van Monza.

Gerelateerd