'Ferrari jaagt op Mercedes en test nieuwe vloer tijdens filmdag'
'Ferrari jaagt op Mercedes en test nieuwe vloer tijdens filmdag'
Hoewel het team van Mercedes momenteel de dienst uitmaakt binnen de Formule 1, is Ferrari hard bezig om het gat richting de zilverpijlen te dichten. McLaren meldde zich in Japan ook voor de bovenste plekken, maar volgens Rosario Giuliana heeft de Scuderia nog wat in petto en plant het tijdens de lentestop een filmdag om een gereviseerde vloer te testen, waar veel van wordt verwacht.
Het Duitse team heeft voorlopig de zaken goed voor elkaar, al bleek in Japan dat klantenteam McLaren het tempo ook begint te vinden. Toch is het grootste gevaar de afgelopen jaren afkomstig van het Italiaanse team, dat beschikt over een superstart. Teambaas Frédéric Vasseur legde eerder al uit dat er in Miami een nieuw pakket wordt geïntroduceerd voor de SF-26, en dat zou mogelijk een halt kunnen toeroepen aan de dominantie van Mercedes.
Gereviseerde vloer
Giuliana meldt dat er specifiek voor circuits met weinig downforce een nieuwe vloer komt. De vloer was initieel bedoeld voor de race in Bahrein, maar die is afgelast. De Scuderia wil de vloer echter nog wel testen en plant daarom een filmdag in. Daarbij mag het team maximaal 200 kilometer afleggen. Het is bedoeld voor sponsorevenementen, maar teams gebruiken dit moment de laatste jaren ook om het gebrek aan testtijd te compenseren. Naar verwachting zal de filmdag op 22 april plaatsvinden op het circuit van Monza.
Felle reacties na bericht over Verstappen, Mercedes bevestigt FIA-hulp voor Ferrari | GPFans Recap
- Gisteren 21:45
'Leclerc doet merkwaardige zet buiten Ferrari om, schakelt privéteam in voor onderzoek'
- Gisteren 09:53
- 5
Net binnen
Aanbevolen door de redactie
Verstappen oneens met Red Bull over nieuwe ontwikkeling: "Daar ben ik niet zo zeker van"
Mercedes onthult zwakste kenmerk van W17: "Werken hier met zeer hoge prioriteit aan"
Bizarre softwarefout Mercedes leidde tot gevaarlijk moment Russell in Japan
Formule 1 offert 'oude fans' op voor nieuwe doelgroep: "Ze hebben er gewoon schijt aan"
Net binnen
Felle reacties na bericht over Verstappen, Mercedes bevestigt FIA-hulp voor Ferrari | GPFans Recap
- Gisteren 21:45
Dochter van tweevoudig wereldkampioen Häkkinen zet eerste stap richting F1
- Gisteren 20:48
Verstappen oneens met Red Bull over nieuwe ontwikkeling: "Daar ben ik niet zo zeker van"
- Gisteren 19:43
- 1
F1-grid voor seizoen 2027: acht van de 22 stoeltjes nu al bevestigd
- Gisteren 18:40
Antonelli waarschuwt Mercedes: 'Ferrari gaat ons inhalen door deze FIA-regel'
- Gisteren 17:36
- 1
Red Bull meldt dat Marko helemaal niet met pensioen is: "Voeren gesprekken met hem"
- Gisteren 16:31
- 1
Veel gelezen
Strafpunten F1: dit is de stand van zaken na de Grand Prix van Japan
- 4 april
Dit Red Bull-probleem zat Verstappen dwars in China | GPFans Special
- 20 maart
Russell in de problemen volgens Doornbos: 'Dan kan hij opzoek naar nieuwe werkgever'
- 30 maart
Column: Verstappen moet bij Red Bull blijven, zelfs nu Mercedes de Formule 1 domineert
- 18 maart
'Newey legt rol bij Aston Martin neer: Wheatley komt over van Audi'
- 19 maart
Wolff bekent dan toch: 'Mercedes moet een aantal motoronderdelen herontwerpen'
- 26 maart