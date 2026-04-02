Het BWT Alpine Formula One Team heeft in een uitgebreide open brief fel uitgehaald naar de aanhoudende stroom van online haat en misbruik aan het adres van Formule 1-coureurs. De renstal voelde zich genoodzaakt om in te grijpen na de reacties op sociale media de afgelopen weken.

In het schrijven roept het team, dat momenteel de vijfde plaats in het constructeurskampioenschap bezet, op tot verantwoordelijk gedrag op het internet. "Sociale media zouden een plek moeten zijn om mensen samen te brengen, ervaringen te delen en een gezonde discussie aan te moedigen", zo schrijft men onder meer. Het team benadrukt dat meningsverschillen in een competitieve sport normaal zijn, maar vraagt fans om dit altijd op een respectvolle manier te uiten. De directe aanleiding voor de brief is de stortvloed aan negatieve berichten richting Franco Colapinto na de race in China. Tijdens die wedstrijd was de Argentijnse coureur betrokken bij een zwaar ongeval met Oliver Bearman, waarbij de Haas-coureur met een impact van 50G in de bandenstapels belandde nadat hij de langzaam rijdende Colapinto probeerde te ontwijken.

Onacceptabel gedrag

Het is niet de eerste keer dat Alpine zich publiekelijk uitspreekt tegen dit soort gedrag, aangezien de formatie in mei vorig jaar al een vergelijkbaar standpunt innam. Met de huidige open brief, die 1195 woorden telt, wil de renstal duidelijk maken dat hun positie onveranderd is gebleven. "Elke vorm van misbruik richting alle coureurs is onacceptabel", zo valt er te lezen. Het team geeft aan dat het extra teleurstellend is wanneer dergelijke reacties afkomstig zijn van een minderheid van de eigen aanhang. Om de eigen kanalen schoon te houden, maakt Alpine actief gebruik van speciale moderatietools om reacties te filteren die niet aan de richtlijnen van de gemeenschap voldoen.

Geen sprake van sabotage

Naast het veroordelen van online haat, gebruikt Alpine de brief ook om geruchten over interne voortrekkerij en sabotage de kop in te drukken. Er klonken geluiden dat Colapinto niet over hetzelfde materiaal zou beschikken als zijn meer ervaren teamgenoot Pierre Gasly. De renstal noemt deze suggesties volledig ongegrond en benadrukt dat beide coureurs, op een kleine uitzondering in China na vanwege een versnellingsbakwissel, met exact dezelfde uitrusting rijden. "Franco is onze coureur en het team heeft vertrouwen in hem gesteld, net zoals hij dat in het team heeft gedaan", stelt Alpine. De formatie benadrukt tot slot dat de ingenieurs en coureurs nauw samenwerken en dat het achterhouden van informatie of prestaties niet past binnen de moderne Formule 1.

