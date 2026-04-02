Liam Lawson, Arvid Lindblad, Racing Bulls, RED BULL CONTENTPOOL

Lawson heeft ook moeite met 2026-wagens: "Ik ben mentaal leeg"

Liam Lawson, Arvid Lindblad, Racing Bulls, RED BULL CONTENTPOOL — Foto: © IMAGO
Brian Van Hinthum
Formule 1-redacteur & verslaggever
Geaccrediteerde Formule 1-journalist die sinds 2021 actief verslag doet van de sport, zowel vanuit de paddock als vanuit de redactie van GPFans.

Na afloop van de Grand Prix van Japan heeft Liam Lawson aangegeven dat de nieuwe generatie Formule 1-auto's een zware wissel op hem trekt. De coureur, die dit seizoen uitkomt voor het team van Racing Bulls, stelt dat hij mentaal volledig is uitgeput na de race op het Suzuka Circuit. 

De bolides van dit jaar leunen veel zwaarder op elektrische energie, mede doordat de MGU-H uit de krachtbronnen is verdwenen. Dit zorgt tijdens de races voor een zogeheten kat-en-muisspel op het gebied van energiemanagement. Tijdens de race in Japan, de derde ronde van het wereldkampioenschap, leidde dit ertoe dat coureurs elkaar voortdurend inhaalden en vervolgens weer werden teruggepakt op basis van de beschikbare elektrische energie. Volgens Lawson zorgt deze dynamiek voor een mentale uitputtingsslag die aanzienlijk zwaarder is dan in voorgaande jaren.

Mentale uitputtingsslag

In een reactie op zijn worstelingen windt de Racing Bulls-coureur er geen doekjes om. "Ik ben mentaal een beetje leeg. Het is heel intens dit jaar", zo laat hij optekenen door Motorsport.com. De complexiteit van de nieuwe reglementen maakt het voor hem bovendien lastig om een duidelijke oplossingsrichting te vinden. "Je denkt over veel meer dingen na tijdens het rijden, dus het was eigenlijk best een zware race.", aldus de teamgenoot van rookie Arvid Lindblad. "We leren ontzettend veel tijdens de race. Om eerlijk te zijn: bij de start haalde Gabi [Gabriel Bortoleto] me in voor bocht 13 en ik zag het niet eens aankomen. Toen dacht ik: 'Mooi, weer een plek kwijt.' Maar vervolgens had hij geen batterij meer richting bocht 16, dus haalde ik hem eigenlijk zonder moeite weer in, zonder dat ik daar echt iets voor hoefde te doen."

Onverwachte pauze

Lawson krijgt de komende tijd in ieder geval de kans om op adem te komen en de data van de eerste drie raceweekenden te analyseren. Vanwege de onrust in het Midden-Oosten zijn de Grands Prix van Bahrein en Saoedi-Arabië geannuleerd, waardoor de Formule 1 momenteel geniet van een onverwachte pauze in april. Dit geeft de Nieuw-Zeelander de gelegenheid om zich mentaal op te laden voor het vervolg van het seizoen, waarin hij samen met zijn team de uitdagingen van de nieuwe generatie auto's verder zal moeten doorgronden.

Chiesa wijst naar dé oplossing om van elektromotor af te komen

Wurz stelt dat Verstappen helemaal niet wil stoppen met F1: "Hij wil blijven"

Belangrijke FIA-vergadering op 9 april: deze punten worden besproken

32 dagen géén Formule 1: zo zit de 'lentestop' van april precies in elkaar

Felle reacties na bericht over Verstappen, Mercedes bevestigt FIA-hulp voor Ferrari | GPFans Recap Recap

Dochter van tweevoudig wereldkampioen Häkkinen zet eerste stap richting F1

