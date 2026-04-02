Max Verstappen in Zandvoort

Coulthard over incident met Verstappen: 'FIA had moeten ingrijpen'

Max Verstappen in Zandvoort — Foto: © IMAGO
Coulthard over incident met Verstappen: 'FIA had moeten ingrijpen'

Brian Van Hinthum
Formule 1-redacteur & verslaggever
Geaccrediteerde Formule 1-journalist die sinds 2021 actief verslag doet van de sport, zowel vanuit de paddock als vanuit de redactie van GPFans.

David Coulthard denkt dat Max Verstappen mogelijk spijt krijgen van zijn beslissing om een journalist weg te sturen tijdens een mediasessie. De Schot stelt dat het voor coureurs lastig is om kritische vragen niet persoonlijk op te vatten, maar is tegelijkertijd verbaasd dat de FIA geen actie heeft ondernomen na het voorval.

Het incident vond vorig weekend plaats voorafgaand aan de Grand Prix van Japan. Verstappen weigerde in de hospitality van Red Bull te spreken zolang de Britse journalist Giles Richards van The Guardian in de ruimte aanwezig was. De frustratie van de Nederlander zou te herleiden zijn naar de seizoensafsluiter in Abu Dhabi in 2025. Daar stelde de betreffende journalist een vraag over de aanrijding tussen Verstappen en George Russell tijdens de Grand Prix van Spanje eerder dat jaar, wat Verstappen destijds een tijdstraf van tien seconden opleverde. Uiteindelijk verloor de Red Bull-coureur de wereldtitel van 2025 met een minimaal verschil van slechts twee punten aan McLaren-coureur Lando Norris.

Spijt van actie

Coulthard bespreekt de situatie in Japan uitgebreid in de Up To Speed-podcast. "Dat gat van negen punten waar we het over hebben, was afgelopen weekend actueel met Max Verstappen, omdat een journalist hem vroeg of hij spijt had van het contact met George Russell in Barcelona dat hem negen punten kostte", stelt Coulthard. "Hij verloor het wereldkampioenschap met twee punten. Max reageerde op een bepaalde manier, eigenlijk in Japan, toen hij het gezicht van de journalist zag, had hij zoiets van: eruit, en stuurde hem weg."

FIA doet niks

Hoewel de viervoudig wereldkampioen het volste recht heeft om vragen te negeren, zet Coulthard zijn vraagtekens bij de manier waarop de situatie werd opgelost. "Ik bekijk het zo. Het is waarschijnlijk niet iets waar Max zich bij nader inzien goed over zal voelen", vervolgt de voormalig coureur. "Want hoewel hij absoluut in zijn recht staat, je hoeft de vraag niet te beantwoorden, is het ongebruikelijk om iemand te vragen die omgeving te verlaten. Ik ben eigenlijk een beetje verbaasd dat de FIA er geen standpunt over heeft ingenomen. Ik heb niets gezien van een soort berisping. Want als hij daar het woord 'shit' zou zeggen, zou hij een boete krijgen". Tot op heden heeft de autosportbond inderdaad geen officiële straf of boete uitgedeeld voor het voorval in Suzuka.

