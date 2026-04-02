Gina Schumacher heeft zich voor het eerst publiekelijk uitgelaten over het zware ski-ongeluk van haar vader Michael Schumacher. In een nieuwe documentaire vertelt de dochter van de zevenvoudig wereldkampioen Formule 1 hoe de paardensport haar door de donkerste periode van haar leven heeft geholpen. De inmiddels getrouwde Gina-Maria Bethke, die vorig jaar moeder werd van een dochter en in Zwitserland woont, is tegenwoordig een van de meest succesvolle westernruiters ter wereld.

De onthullingen komen uit de documentaire Horsepower – The World of Gina Schumacher, die is geproduceerd door de Duitse zender ZDF. De film is vanaf 17 april online te bekijken en wordt een maand later op televisie uitgezonden. Het leven van de familie Schumacher veranderde in 2013 drastisch toen Michael tijdens een skivakantie in het Franse Méribel zwaar hersenletsel opliep. De 57-jarige racelegende wordt sindsdien 24 uur per dag verzorgd door zijn vrouw Corinna en een medisch team. Hoewel zijn toestand strikt privé wordt gehouden, is recentelijk volgens onbevestigde geruchten duidelijk geworden dat hij niet langer permanent bedlegerig is, in een rolstoel kan zitten en voornamelijk via oogbewegingen communiceert.

Cruciale uitlaatklep

Voor Gina bleek de paardensport een cruciale uitlaatklep na het trauma rondom haar vader. In de documentaire legt ze uit hoe ze de situatie het hoofd wist te bieden. "Na het ongeluk van mijn vader heb ik me echt op het paardrijden gestort, omdat ik iets moest doen", vertelt de meervoudig wereldkampioene in de reining-discipline. "De paarden zijn altijd belangrijk geweest. Maar sindsdien zijn ze echt... Ik bedoel, ik zou niet zonder paarden kunnen", vervolgt ze. De dieren gaven haar de nodige houvast in een onzekere tijd. "Ze hebben me geholpen om overal doorheen te komen", aldus Gina.

Voorspellende blik

Ook moeder Corinna komt in de film aan het woord en deelt een bijzondere anekdote over de voorspellende blik van haar man. Ze onthult dat Michael al vroeg zag dat hun dochter het ver zou schoppen in de sport. "Michael zei ooit tegen me, toen Gina tien was: 'Gina zal veel beter zijn dan jij'", herinnert Corinna zich. De voormalig Formule 1-coureur had daar een duidelijke verklaring voor. "'Omdat ze egoïstischer is. Als je een atleet bent, moet je op een bepaalde manier egoïstisch zijn. En dat is geweldig. Anders bereik je niets'", citeert ze de woorden van haar man. Terugkijkend op de indrukwekkende carrière van haar dochter, kan Corinna die uitspraak inmiddels alleen maar beamen. "Vandaag de dag denk ik: hij had zo gelijk", besluit ze.

