Lewis Hamilton en Charles Leclerc hebben in de eerste drie races van het seizoen de nodige knokpartijen met elkaar uitgevochten. Daarbij viel het op dat het aan de pitmuur stil bleef. Ferrari heeft in het verleden weleens teamorders uitgedeeld om gebakkelei op de baan te voorkomen, maar volgens Ralf Schumacher is dat in het geval van Hamilton contractueel simpelweg niet mogelijk.

Teamorders zijn van alle tijden en afgelopen seizoen vaardigde McLaren ze nog uit onder de noemer ‘papaya rules’. Ook Ferrari heeft in het verleden veelvuldig gebruikgemaakt van teamorders om schermutselingen te voorkomen. Zo kreeg Felipe Massa ooit het befaamde bericht om Fernando Alonso voorbij te laten gaan: “Fernando is faster than you.”

Schumacher wijst naar contract Hamilton

Anno 2026 zijn er nog geen teamorders bij Ferrari uitgedeeld en de Duitser wijst in de Backstage Boxengasse-podcast naar het contract van Hamilton, dat zou zijn dichtgetimmerd voor dit soort situaties. “Ik ga hier ongetwijfeld weer een storm van kritiek voor krijgen, maar dat kan me niet schelen. Hoewel ik het leuk vind dat Lewis Hamilton dit jaar weer meedoet om de titel, geloof ik ook dat zijn contract hem daarbij ondersteunt,” zo legt Schumacher uit.

'Pitmuur wil ingrijpen, maar mag niet'

Op de pitmuur wil men volgens hem wel ingrijpen, maar is men gebonden aan de contractuele situatie: “Ik kan me voorstellen dat Fred misschien wil ingrijpen, maar dat hij machteloos is. Lewis Hamilton beslist zelf wat hij doet. Hij geniet duidelijk de nummer één-status. Ferrari maakt dus geen schijn van kans op het moment dat ze teamorders willen doorvoeren. Hamilton bepaalt, maar dat zorgt tegelijkertijd ook voor opschudding binnen het team. Ze zijn al één of twee keer met elkaar in aanvaring gekomen. Maar dat heeft alles te maken met de contractsituatie; dat moet je echt niet onderschatten.”

