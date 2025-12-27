Het is hartstikke winterstop, maar toch blijkt er hier en daar nog een nieuwtje naar buiten te komen. Het meest gelezen nieuws van vandaag vind je terug in deze GPFans Recap.

Vandaag werd er meer duidelijk over de situatie rond Gianpiero Lambiase, de race-engineer van Max Verstappen. Oscar Piastri onthult dat hij komend jaar sportieve revanche wil nemen voor 2025, en Lewis Hamilton zou een speciale clausule in zijn contract bij Ferrari hebben laten opnemen. Dit is de GPFans Recap van zaterdag 27 december.

Verstappen krijgt 'Chucky' van Red Bull: 'Misschien moet ik die naar Zak toesturen'

Max Verstappen heeft ook van Red Bull een aantal bijzondere kerstcadeaus gekregen, allemaal met een knipoog naar het seizoen van 2025. De Nederlander kreeg een pop van ‘Chucky’ en twijfelt of hij die misschien naar McLaren-CEO Zak Brown moet sturen, vanwege diens opmerkingen over Verstappen. De hele reactie van de Nederlander lezen? Klik hier!

Piastri duidelijk over 2026: 'Wil revanche nemen voor wat er dit jaar is gebeurd'

Oscar Piastri kijkt met gemengde gevoelens terug op 2025. Zo heeft hij veel geleerd en lange tijd aan kop gestaan in het kampioenschap. Tegelijkertijd werd hij als derde afgevlagd in het klassement, terwijl teamgenoot Lando Norris er met de titel vandoor ging. De hele uitleg van de Australiër lezen? Klik hier!

Emotioneel bericht verklaart afwezigheid van Lambiase bij Verstappen

Eloisa Lambiase, de vrouw van Gianpiero Lambiase, de race-engineer van Max Verstappen, heeft op Facebook een mijlpaal gedeeld in haar strijd tegen borstkanker en daarbij het medische team in het zonnetje gezet. Het verklaart waarom ‘GP’ afgelopen seizoen een aantal keer afwezig was en waarom de engineer na het vallen van de vlag in Abu Dhabi zijn emoties niet volledig de baas kon blijven. De hele verklaring van Eloisa lezen? Klik hier!

'Hamilton kan eenzijdig contract bij Ferrari verlengen, door speciale clausule'

Lewis Hamilton heeft zijn zaakjes goed geregeld bij Ferrari, zo meldt Bild. Het medium benadrukt dat het contract van de zevenvoudig wereldkampioen verder loopt dan 2026 en dat hij uiteindelijk eenzijdig kan bepalen of hij zijn looptijd bij Ferrari met een extra jaar verlengt. Alles lezen over de clausule? Klik hier!

Verstappen en Piquet delen kerstkiekjes en komen met boodschap

Voor Max Verstappen zit het eerste kerstfeest met zijn eigen gezinnetje er nu ook op. Vriendin Kelly Piquet deelt de kerstkiekjes en onthult een bijzondere eerste boodschap van het gezin. De boodschap lezen? Klik hier!

