Nooit meer een cruciaal F1-nieuwtje, exclusieve analyse of onverwacht transfergerucht missen? Dan is eindeloos scrollen op social media verleden tijd. GPFans brengt je de meest urgente F1-updates nu gratis en direct via Google Nieuws. Door ons te volgen, verzeker je jezelf van het allerlaatste nieuws, zonder de ruis van algoritmes, rechtstreeks op je mobiel.

Google Nieuws en de bijbehorende Discover-feed zijn gebouwd voor snelheid. Wij bij GPFans zorgen dat onze artikelen instant beschikbaar zijn op dit platform. Op social media zie je vaak wat het algoritme wil dat je ziet. Op Google Nieuws en Discover is dat anders. Zodra je op de 'Volgen'-knop drukt, garandeer je dat onze belangrijkste artikelen, analyses en breaking news direct in je persoonlijke feed verschijnen. Je bent niet langer afhankelijk van een algoritme dat bepaalt wanneer je ons ziet. Het enige wat je hoeft te doen, is via deze Google Nieuws-link op de knop 'volgen' (of op het sterretje op mobiel) rechtsboven op de pagina te klikken. That's it!

Van een verrassende kwalificatieuitslag tot het laatste transfergerucht of een cruciale teamorder: wij pushen het nieuws door Google's kanalen, zodat jij het ziet wanneer het gebeurt. Dit is dé manier om actief F1-nieuws te consumeren zonder constant je browser te refreshen. Een F1-seizoen zit vol met ruis. De Google Nieuws-app helpt je om je te concentreren op de feiten en de beste analyses. Google Nieuws is een schone, overzichtelijke omgeving. Je krijgt de titel, een korte samenvatting en de beste afbeelding van ons artikel te zien. Geen banners, geen irrelevante posts van vage ooms of oude bekenden – alleen maar Formule 1. Het is de ideale plek om snel door je dagelijkse dosis F1 te bladeren.

