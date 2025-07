Verstappen steelt de show op Tomorrowland, F1-teambaas sluit komst Verstappen uit | GPFans Recap

In deze GPFans Recap nemen we je in vogelvlucht mee langs het meest gelezen Formule 1-nieuws van vandaag. Onderstaand vind je de meest besproken onderwerpen uit de koningsklasse van de autosport gebundeld in één artikel. Zo ben je binnen een paar minuten weer volledig op de hoogte van alle ontwikkelingen.

Max Verstappen geeft de hoop nog niet op dit seizoen. De coureur van Red Bull Racing vertelt dat hij er nog steeds alles aan wil doen om voor de wereldtitel van 2025 te strijden. De problemen bij de Oostenrijkse formatie zullen echter niet helpen. Personeelsleden hebben onthuld dat CEO Oliver Mintzlaff en adviseur Helmut Marko zich lacherig gedroegen, nadat ze teambaas Christian Horner hadden ontslagen. Zak Brown van McLaren heeft inmiddels ook op het vertrek van zijn rivaal gereageerd. Ondertussen valt er een toekomstoptie weg voor Verstappen, is het welbekende deuntje van de Limburger te horen op Tomorrowland en heeft Pirelli een wijziging aan het 2026-rubber aangekondigd.

Pirelli heeft veranderingen voor bekritiseerde regenband voor 2026 op de planning staan

Mario Isola, de topman van Pirelli - bandenleverancier in F1 - stelt dat het bedrijf voor 2026 aanpassingen op de planning heeft staan om de regenbanden bruikbaarder te maken dan nu het geval is. "We hebben het patroon op het loopvlak een beetje aangepast om ervoor te zorgen dat we met deze constructie en compound minder last hebben van oververhitting", begon Isola tegenover Motorsport.com. "Daardoor moet die beter werken op circuits met een hogere belasting dan de twee circuits waarop we kunnen testen: Fiorano en Paul Ricard. Voor 2026 overwegen we een compleet ander patroon van het loopvlak dat nog veel meer in de genoemde richting gaat." Lees hier het hele artikel over aanpassingen die Pirelli zal maken aan de full wets.

Zak Brown niet verrast door vertrek Horner: "De timing verbaast me, niet het besluit"

De CEO van McLaren, Zak Brown, reageert op het plotselinge vertrek van Christian Horner bij Red Bull Racing. De Amerikaan denkt dat het besluit niet heel verrassend is, maar het moment van aankondigen wél. Over de reden van het ontslag werd officieel niets gezegd door Red Bull, maar er wordt gespeculeerd over tegenvallende prestaties en interne machtsstrijd. Hierover zegt Brown tegen TSN: "Misschien is de timing een verrassing, maar het besluit zelf niet. De afgelopen jaren was er veel drama bij Red Bull en het leek alleen maar erger te worden." Lees hier het hele artikel over de McLaren-CEO die ingaat op het ontslag van Christian Horner bij Red Bull Racing.

Festivalgangers gaan uit hun dak bij Verstappen-lied tijdens Tomorrowland 2025

Max Verstappen (27) is lang niet meer alleen bekend bij de doorgewinterde fans van de Formule 1. De Nederlandse wereldkampioen is uitgegroeid tot een wereldwijd icoon en dat werd nog maar eens bevestigd tijdens de 2025-editie van het populaire EDM-festival Tomorrowland in België. Op de mainstage werd het welbekende nummer van Verstappen gedraaid en de aanwezige toeschouwers gingen volledig uit hun dak. Lees hier het hele artikel over het bekende Max Verstappen-deuntje op Tomorrowland.

Teambaas sluit komst Verstappen uit: 'Hebben deze coureurs al voor volgend jaar getekend'

Aston Martin heeft de deur definitief dichtgesmeten voor Max Verstappen. Teambaas Andy Cowell heeft laten weten dat Fernando Alonso en Lance Stroll 'gewoon' voor het British Racing Green uit zullen komen in 2026. Het helpt Aston Martin bij de ontwikkeling voor volgend F1-seizoen om dezelfde coureurs te behouden. "We hebben superveel geluk. We gaan met een boel enthousiasme richting 2026", vertelde Cowell tegenover onder andere GPFans tijdens de afgelopen Britse Grand Prix. "We veranderen van power unit, waar we met Honda aan werken, de aerodynamica gaan op de schop, waar Adrian aan werkt, en we hebben nieuwe faciliteiten. Maar de stabiliteit die we hebben door Lance en Fernando voor volgend jaar te hebben getekend, zorgt er niet alleen voor dat ze ons nu helpen bij de ontwikkeling van de middelen die we gebruiken voor '26, '27 en daarna. Ze werken namelijk ook direct aan het concept van de auto." Lees hier het hele artikel over de weggevallen toekomstoptie voor Max Verstappen.

Personeel onthult gedrag topmannen na ontslag Horner: "Marko zei dat we vaker moesten lachen"

Oliver Mintzlaff, de CEO van Red Bull GmbH, en de bekende hoofdadviseur Helmut Marko zouden grappen hebben gemaakt over Christian Horner, slechts een dag na diens ontslag. Personeelsleden van Red Bull Racing komen uit over het gedrag van de twee topmannen, die zich binnen het F1-team niet bepaald geliefd hebben gemaakt. "Het was nog maar één dag, nadat Christian ontslagen was", begon een vrouwelijk personeelslid van Red Bull Racing tegenover SunSport. "Een groot deel van het team was nog steeds boos, toen de heer Marko ons toesprak. Hij maakte er gewoon een grap van en vertelde ons dat we vrolijker moesten worden. Hij zei: 'Jullie moeten vaker lachen.'" Lees hier het hele artikel over het gedrag van Red Bull-topmannen na het ontslag van Christian Horner.

Verstappen geeft wereldtitel 2025 nog niet op: "Proberen er nog steeds alles aan te doen"

Max Verstappen wil het Formule 1-seizoen van 2025 nog niet helemaal opgeven. De coureur van Red Bull Racing laat weten er nog steeds alles aan te doen om in ieder geval te proberen Oscar Piastri en Lando Norris te verslaan. Het goede nieuws is dat er nog upgrades in de pijplijn zitten voor de RB21. "We proberen er nog steeds alles aan te doen om zo competitief mogelijk te zijn", vertelde Verstappen tegenover onder andere GPFans. "Zal dat op het niveau van McLaren zijn? Misschien niet, waarschijnlijk niet zelfs. Zo gaat dat in de Formule 1. Soms heb je van die jaren dat je dominant bent, goede jaren waarin je vaak kan winnen. Maar soms ook niet, of helemaal niet." Lees hier het hele artikel over Max Verstappen die nog hoop houdt voor dit seizoen.

