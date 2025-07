Max Verstappen (27) is lang niet meer alleen bekend bij de doorgewinterde fans van de Formule 1. De Nederlandse wereldkampioen is uitgegroeid tot een wereldwijd icoon en dat werd nog maar eens bevestigd tijdens de 2025-editie van het populaire EDM-festival Tomorrowland in België. Op de mainstage werd het welbekende nummer van Verstappen gedraaid en de aanwezige toeschouwers gingen volledig uit hun dak.

'Tu Tu Tu Tu, Max Verstappen!', wie kent het niet? Bijna iedereen, zo bleek wel weer tijdens het optreden van het deejay-duo Sub Zero Project. Zij gaven acte de présence op de mainstage van Tomorrowland en kregen daar de tienduizenden festivalgangers mee op het welbekende lied van de Nederlandse F1-coureur. Ze gooiden een snoeiharde EDM-variant van het Verstappen-lied door de speakers en dat zorgde voor euforie bij de festivalbezoekers. Na de Tu Tu Tu Tu zette het deejay-duo de muziek heel kort op pauze, waardoor je het publiek luidkeels hoorde meezingen: Max Verstappen!!. De beelden hiervan deelde Sub Zero Project op haar officiële TikTok-account.

Tomorrowland-bezoekers gaan los op Verstappen-lied

Op andere beelden, eveneens op TikTok, is te zien hoe de fans massaal genieten van het populaire Verstappen-lied. Ramona Redghe deelde een video van de massaal toegestroomde festivalgangers op haar account en ook daarop is goed te horen hoe de aanwezige mensen massaal de naam van Verstappen scanderen. "Het Verstappen-lied werd gedropt en massaal begon ik te geloven in wereldvrede", zo schreef Redghe bij haar video op TikTok. Het is niet de eerste keer dat 'Verstappen' de show steelt op Tomorrowland. Vorig jaar kregen Dimitri Vegas & Like Mike het publiek ook al op de banken met een soortgelijke act.

Bekijk de beelden van Tomorrowland 2025 hieronder:

@subzeroprojectofficial Tomorrowland Mainstage — we will never, ever forget this. This moment will stay with us forever. ❤️ ♬ original sound - Sub Zero Project

