Max Verstappen wil het Formule 1-seizoen van 2025 nog niet helemaal opgeven. De coureur van Red Bull Racing laat weten er nog steeds alles aan te doen om in ieder geval te proberen Oscar Piastri en Lando Norris te verslaan. Het goede nieuws is dat er nog upgrades in de pijplijn zitten voor de RB21.

Het werd halverwege 2024 wel duidelijk dat McLaren de zaakjes goed voor elkaar heeft en de vooruitgang die ze toen boekten, zien we ook dit jaar weer. Het team uit Woking heeft negen van de tot nu toe twaalf verreden Grands Prix gewonnen, waarvan vijf door Piastri en vier door Norris. Ze hebben ondertussen een voorsprong van 69 en 61 punten op Verstappen, respectievelijk. De Nederlander heeft nog maar twee races op zijn naam kunnen schrijven door de aanhoudende problemen met de Red Bull-bolide. Hoofdadviseur Helmut Marko bevestigde tegenover oe24 dat er nieuwe onderdelen komen voor België en Hongarije en die moeten voor verbetering gaan zorgen.

Artikel gaat verder onder video

OOK INTERESSANT: Verstappen verleende hulp aan F1-rookie: "Hebben een hele goede relatie opgebouwd"

McLaren matchen zal lastig worden

"We proberen er nog steeds alles aan te doen om zo competitief mogelijk te zijn", vertelde Verstappen tegenover onder andere GPFans. "Zal dat op het niveau van McLaren zijn? Misschien niet, waarschijnlijk niet zelfs. Zo gaat dat in de Formule 1. Soms heb je van die jaren dat je dominant bent, goede jaren waarin je vaak kan winnen. Maar soms ook niet, of helemaal niet."

Er zitten dus nog echter upgrades aan te komen. "We zullen nog een beetje verbeteren, maar andere teams doen dat ook. Het is niet zo dat we plotseling gemakkelijk dezelfde prestaties neer kunnen zetten als McLaren. De problemen met de balans zijn dit jaar wel iets beter geworden, maar ik denk dat we in sommige delen van de bochten nog wat te zwak zijn. We zijn niet zo goed in de langzame bochten. En volgens mij zijn het vooral de bochten die tussen langzaam en snel inzitten, waar McLaren veel sterker is ten opzichte van de rest. We lijken er niet toe in staat om hen daar te matchen", zo sloot de viervoudig wereldkampioen af.

Gerelateerd