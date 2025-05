Onbeperkt simracen én de GP op Silverstone kijken op groot scherm: bestel nu je kaarten!

Kom op zondag 6 juli naar het GPFans VIP Event in Utrecht, georganiseerd in samenwerking met Racesquare. Tijdens deze unieke middag kun je onbeperkt simracen met je familie of vrienden én kijk je live naar de F1 Grand Prix van Groot-Brittannië. Dit alles doe je onder het genot van een hapje en een drankje - en na afloop ontvang je ook nog eens een toffe goodiebag. Bestel je kaarten nu, want OP = OP!

De zinderende spanning van Silverstone binnen handbereik, een welkomstdrankje in je hand en een team vol fanatieke racers om je heen. Op zondag 6 juli verandert Racesquare Utrecht in dé place to be voor elke Formule 1-liefhebber. GPFans en Racesquare slaan de handen ineen voor het ultieme VIP Event – en jij kunt één van de exclusieve tickets bemachtigen. Met een ticket op zak kun jij de hele middag onbeperkt simracen en tegelijkertijd naar de Formule 1 op Silverstone kijken, een Grand Prix die vrijwel altijd garant staat voor spektakel. GPFans en Racesquare bieden je een all-in beleving, dus inclusief drinken, warme en koude bits en een toffe goodiebag na afloop.

All-in beleving tijdens GPFans VIP Event in Utrecht

Vanaf 13:30 uur zijn jij en je vrienden, familie of collega's welkom bij Racesquare in Utrecht. Na het welkomstdrankje kruip je - indien gewenst - in de simulator en ga je de strijd aan met de andere aanwezige racers. Ondertussen kun je vanaf 15:00 uur het voorprogramma van de Grand Prix van Groot-Brittannië volgen op de grote schermen. Om 16:00 uur zal de race daadwerkelijk van start gaan. Samen met de andere aanwezige F1-fans juich je jouw favoriete coureur naar de overwinning. Omstreeks 18:00 uur sluiten we af met een smakelijke snack en is er de mogelijkheid om na te praten, bijvoorbeeld met één van de aanwezige GPFans-hotsts, zoals Sebastiaan Kissing en Dion de Brouwer.

Bestel nu je kaarten, want OP=OP!

Wil jij dit exclusieve event bijwonen? Dat kan! Voor slechts €50,- p.p. geniet je van de complete all-in ervaring op 6 juli in Utrecht. Racen, racen en nog eens racen; dat staat centraal tijdens het GPFans VIP Event bij Racesquare. Bestel je kaarten direct via deze link. Wees er snel bij, want er zijn slechts een beperkt aantal tickets beschikbaar. OP=OP!

