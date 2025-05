Hoewel de positie van Christian Horner de afgelopen weken door diverse media ter discussie is gesteld, legt Red Bull-adviseur Helmut Marko uit dat er voorlopig niets zal veranderen bij Red Bull Racing.

Het Italiaanse Autosprint meldde onlangs dat de toekomst van Horner aan een zijden draadje zou hangen en dat de updates in Imola van cruciaal belang zouden zijn. Hoewel er geen officieel statement vanuit Red Bull kwam, heeft GPFans vernomen dat er niets waar is van die geruchten.

Lange staat van dienst

Horner is de langstzittende teambaas in de Formule 1 en vierde vorig jaar nog het twintigjarig bestaan van Red Bull Racing. Het team kende in die periode zowel pieken als dalen. Zo werd het eerste kampioenschap binnengehaald in 2010, terwijl Red Bull vanaf 2014 moest toekijken hoe Mercedes de sport domineerde. Vanaf 2021 pakte het team opnieuw een titel met Max Verstappen en sindsdien domineerde het meerdere seizoenen. In 2024 kwam daar verandering in door de opkomst van McLaren, dat momenteel het te kloppen team is.

Vertrekgeruchten zijn complete onzin

Hoewel Marko en Horner het afgelopen seizoen niet altijd op één lijn zaten, maakt de Red Bull-adviseur duidelijk dat er geen sprake is van een vertrek. "Dat is complete onzin. Blijkbaar wil iemand zichzelf weer belangrijk maken", opent Marko in Kronen Zeitung. Volgens hem gaat er niets veranderen: "Bij ons blijft alles hetzelfde."

