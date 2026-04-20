Max Verstappen sluit de ADAC 24h Nürburgring Qualifiers af met de 39e positie. Hij lag met de Mercedes-AMG aan de leiding, totdat hij schade opliep. Het geluk bij een ongeluk is dat dit puur voor de voorbereiding was en de viervoudig wereldkampioen denkt dat hij klaar is voor het échte werk in mei. Al noemt hij nog wel een nadeel van hoe het weekend is verlopen.

Bekijk de video hieronder of op ons YouTube-kanaal.

