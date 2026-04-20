Volgens Jan Lammers is het niet ondenkbaar dat Max Verstappen besluit om de Formule 1 tijdelijk de rug toe te keren. De sportief directeur van de Dutch Grand Prix stelt dat de viervoudig wereldkampioen jong genoeg is om na een eventuele pauze weer succesvol terug te keren in de koningsklasse van de autosport. Dat laat hij weten in het Ziggo Sport-programma Race Café.

De toekomst van Verstappen is in het voorjaar van 2026 een veelbesproken onderwerp in de paddock. De Red Bull Racing-coureur bezet momenteel slechts de negende plaats in het wereldkampioenschap en heeft openlijk zijn onvrede geuit over de nieuwe reglementen die dit seizoen van kracht zijn geworden. Er wordt dan ook serieus rekening gehouden met een sabbatical na dit seizoen, mede door de onduidelijkheid over zijn resterende contractduur bij de Oostenrijkse renstal. Lammers, die later dit jaar als boegbeeld de laatste editie van de Dutch Grand Prix in Zandvoort overziet, benadrukt dat een tijdelijk vertrek geen definitief einde hoeft te betekenen voor de carrière van de Limburger.

Voorbeelden uit het verleden

In de uitzending wijst de voormalig autocoureur en analist op de leeftijd van de regerend wereldkampioen. "Eén ding wat we niet over het hoofd moeten zien, is dat Max heel jong is. Die zou gewoon kunnen denken: als ik het over vijf jaar weer leuk vind om nog een paar jaar te gaan doen...", stelt Lammers. Hij trekt daarbij de vergelijking met andere grote namen uit de sport die eerder een succesvolle comeback maakten. "We hebben dat Lauda in het verleden zien doen en Schumacher en Alonso natuurlijk, Räikkönen", aldus Lammers, die benadrukt dat de keuze uiteindelijk volledig bij Verstappen zelf ligt. "Ik wil nooit de pretentie hebben dat ik in zijn hoofd kan kijken, dus hij zal zelf gewoon doen waar hij achter staat".

Alles zeggen wat hij wil

Naast zijn mogelijke vertrek gaat het ook vaak over de uitgesproken houding van Verstappen in de media. Richard Verschoor, die in 2026 de overstap maakte naar de European Le Mans Series en inmiddels onderdeel is van het McLaren Driver Development Programme, begrijpt wel dat zijn landgenoot geen blad voor de mond neemt. "Ik denk dat Max wel iemand is die eigenlijk alles kan zeggen wat hij wil. Dat doet hij natuurlijk ook", legt Verschoor uit. Hij merkt op dat de Red Bull-rijder erom bekendstaat altijd zichzelf te blijven en dat dit een merkbare invloed heeft op de rest van de grid. "Ik vind het ook wel goed dat hij het gewoon doet en het is ook wel een soort van grappig soms om te zien dat zodra hij het doet, andere coureurs daar ook in meegaan", vervolgt Verschoor. "Ik denk ook dat je als coureur op een gegeven moment, als je gewoon oprecht niet blij uit je auto komt na zo'n race of na een training, dat je er gewoon niet meer vrolijk van wordt. Dan kan je dat gewoon niet meer achterhouden", besluit Verschoor.

