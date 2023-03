Remy Ramjiawan

Woensdag 29 maart 2023 10:26 - Laatste update: 13:03

Volgens het Zwitserse Blick heeft het kamp van Red Bull Racing vol verbazing gereageerd op de uitspraken van Bernd Mayländer over Abu Dhabi 2021 en kiest het team ervoor om alle veiligheidsbijeenkomsten voorlopig over te slaan.

De bestuurder van de Safety Car was deze week openhartig in een interview over één van de meest controversiële momenten uit de geschiedenis van de sport, de Grand Prix van Abu Dhabi 2021. Mayländer stelde in het interview dat hij na de gebeurtenissen even een momentje voor zichzelf moest nemen en zich afvroeg: 'Wat is hier eigenlijk zojuist gebeurd'. Het suggereert dat de bestuurder zich niet kon vinden in de gemaakte beslissingen en het is voor Red Bull Racing de aanleiding om een boycot af te kondigen.

Artikel gaat verder onder video

OOK INTERESSANT: Mayländer onthult na controverse in Abu Dhabi 2021: "Wat is hier gebeurd?"

'Belachelijke reactie'

Het Zwitserse medium heeft contact gezocht met Red Bull Racing en meldt dat het team dus een boycot heeft ingezet tegen Mayländer. Dat deed het team vorig jaar ook al toen Sky Sports F1 sprak over een 'beroving' van de achtste titel van Lewis Hamilton. De journalist van Blick wijst naar een belachelijke reactie van het team uit Milton Keynes, dat hiermee 'zeker geen sympathie opwekt'. De veiligheidsprocedures die Red Bull boycot zijn belangrijk voor de FIA en het is niet bekend of de autobond überhaupt akkoord gaat met het overslaan de sessies en of er een straf tegenover staat.

Update

Inmiddels is het Zwitserse medium met een rectificatie gekomen over de vermeende boycot van Red Bull. "In een eerdere versie van dit artikel schreven we al dat Red Bull Safety Car-coureur Bernd Mayländer wilde boycotten. Deze informatie kan op dit moment niet worden bevestigd", aldus Blick.