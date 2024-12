Hoe kan McLaren in Abu Dhabi het constructeurskampioenschap in de Formule 1 winnen?

Het Formule 1-team van McLaren kan aankomend weekend in Abu Dhabi voor het eerst sinds 1998 beslag leggen op het constructeurskampioenschap in de Formule 1. De Britse formatie neemt het op tegen het team van Ferrari.

Het team van McLaren heeft de afgelopen jaren een indrukwekkende stijgende lijn in performance laten zien. In 2017 werd de formatie met slechts 30 punten negende in het constructeurskampioenschap. In 2018 werd McLaren zesde met 62 punten, in 2019 werd de renstal vierde met 145 punten, in 2020 derde met 202 punten, in 2021 vierde met 275 punten, in 2022 vijfde met 159 punten en in 2023 vierde met 302 punten. Dit jaar heeft de grootmacht goede papieren om voor het eerst sinds 1998 beslag te leggen op het constructeurskampioenschap.

Artikel gaat verder onder video

Succesvolle geschiedenis McLaren

Alhoewel het grote succes dus alweer even geleden is voor McLaren, heeft de renstal een van de meest succesvolle geschiedenissen van alle teams. In totaal heeft de Britse grootmacht acht constructeurskampioenschappen op haar naam staan, en twaalf wereldkampioenschappen bij de coureurs. Ook bij de rijders is de laatste titel echter alweer een behoorlijke tijd geleden. In 2008 was het Lewis Hamilton die bovenaan het klassement eindigde. De destijds piepjonge Brit bleef met één puntje Ferrari-coureur Felipe Massa voor.

Hoe wordt McLaren constructeurskampioen in Abu Dhabi?

Met nog één raceweekend te gaan, gaat McLaren met 640 punten aan kop in het constructeurskampioenschap. De voorsprong naar nummer twee Ferrari bedraagt momenteel 21 punten. De Italiaanse grootmacht heeft een totaal van 619 punten. Red Bull Racing staat met 581 punten op de derde plaats. Zij hebben een achterstand van 59 punten naar McLaren. In Abu Dhabi zijn er nog 44 punten in het constructeurskampioenschap te verdienen. Het team van Max Verstappen en Sergio Pérez kan dus definitief geen constructeurskampioen meer worden. De tweede plaats is wiskundig gezien nog wel mogelijk. Het gat naar Ferrari bedraagt 38 punten.

Wat te doen bij een gelijke stand?

Wat McLaren moet doen in Abu Dhabi, is dus vrij simpel: zorgen dat Ferrari niet meer dan 20 punten inloopt. Als Ferrari op het Yas Marina Circuit 21 punten scoort, is het nog even niet te voorspellen wie er met de titel vandoor gaat. Bij een gelijke stand wordt er namelijk gekeken naar het team met de meeste overwinningen. McLaren en Ferrari hebben op dit moment echter beide vijf zeges achter haar naam. Vervolgens wordt er gekeken naar het aantal podiumplaatsen. Dit is momenteel twintig voor beide teams. Daar kan de uitslag in Abu Dhabi dus nog doorslaggevend zijn.

Gerelateerd