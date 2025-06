Russell klopt Verstappen voor pole, FIA schorst steward in Canada | GPFans Recap

In deze GPFans Recap nemen we je in vogelvlucht mee langs het meest gelezen Formule 1-nieuws van vandaag. Onderstaand vind je de meest besproken onderwerpen uit de koningsklasse van de autosport gebundeld in één artikel. Zo ben je binnen een paar minuten weer volledig op de hoogte van alle ontwikkelingen.

Niet een McLaren, niet een Red Bull, maar een Mercedes sleepte vandaag de pole position binnen voor de F1 Grand Prix van Canada. George Russell zette de snelste tijd neer op het Circuit Gilles Villeneuve voor Max Verstappen en Oscar Piastri. Hij waarschuwt Verstappen dat hij het zich kan veroorloven om in de race fel in de verdediging te gaan. Lachend steekt hij de draak met de Limburger die met zijn elf strafpunten op het randje van een schorsing staat. Verstappen was tevreden over zijn eigen rondje. Ondertussen heeft een FIA een steward naar huis gestuurd, miste Gabriel Bortoleto bijna het raceweekend, heeft een andere Grand Prix in Noord-Amerika een contractverlenging in de wacht gesleept en twijfelt McLaren over haar eigen innovatie.

FIA schorst steward Warwick voor Grand Prix van Canada

Derek Warwick, de voormalig Formule 1-coureur, is door de FIA geschorst als steward voor de Grand Prix van Canada. Dat gebeurde naar aanleiding van controversiële uitspraken die hij deed in interviews met een gokbedrijf. De uitspraken, waarin Warwick onder meer coureurs als Lando Norris, Lance Stroll en Yuki Tsunoda bekritiseerde, werden door het gokbedrijf verspreid en opgepikt door verschillende websites. De FIA verklaart: "Na recente ongeautoriseerde mediacommentaren heeft de FIA besloten Derek Warwick te schorsen van zijn taken als steward voor de Grand Prix van Canada dit weekend." Lees hier het hele artikel over de schorsing van Derek Warwick.

Bortoleto bestolen van paspoort: Braziliaan dreigde Canada te missen

Gabriel Bortoleto heeft een hectische week achter de rug. Tijdens een bezoek aan Zürich werd zijn auto opengebroken en zijn rugzak gestolen, met daarin onder meer zijn paspoorten en spullen voor zijn races. De rookie van Kick Sauber moest op het laatste moment nieuwe documenten regelen om naar Canada te kunnen vliegen. Ondanks de tegenslag wist Bortoleto uiteindelijk de dader te vinden en een deel van zijn spullen terug te krijgen, waaronder zijn paspoorten. Uiteindelijk lukte het de Braziliaan om met een tweede paspoort naar Canada te vliegen en arriveerde hij nét op tijd voor de officiële activiteiten van de Grand Prix van Canada. Lees hier het hele artikel over de overval bij Gabriel Bortoleto.

'McLaren niet overtuigd van eigen innovatie en haalt nieuwe voorvleugel van de auto'

De Formule 1-teams moeten in aanloop naar een raceweekend bepaalde upgrades verklaren en daar valt de voorvleugel onder. McLaren had een nieuwe ontwikkeld voor het Circuit Gilles Villeneuve met als doel "het verbeteren van de aerodynamische prestaties in een breed scala aan omstandigheden door middel van een herontwerp van de grootste elementen naast de introductie van de 'zeemeerminnenstaarten' op de endplate". De voorwielophanging van de papaja-wagen werd ook aangepakt om de luchtstroom te optimaliseren in samenwerking met de nieuwe voorvleugel. McLaren lijkt echter nog niet helemaal overtuigd van haar eigen innovatie. Lees hier het hele artikel over de nieuwe voorvleugel bij Lando Norris en Oscar Piastri.

Grand Prix van Las Vegas krijgt contractverlenging van F1 tot eind 2027

De F1 Grand Prix van Las Vegas heeft een contractverlenging gekregen om nog jaren op de kalender van de koningsklasse te staan. De contractverlenging is voor 2026 en 2027, maar het doel is om ook daarna nog door te gaan met racen in de Amerikaanse stad. Emily Prazer, voorzitter en CEO van de Las Vegas Grand Prix en commercieel directeur van F1 is tevreden met de deal. "We zijn collectief overeengekomen dat we een tweejarige verlenging doen voor 2026 en '27. We willen er zeker van zijn dat we blijven ontwikkelen wat we doen. Maar de bedoeling is een overeenkomst voor de langere termijn." Lees hier het hele artikel over de contractverlenging voor Las Vegas.

Russell gaat fel verdedigen vanaf pole: "Ik heb nog speling qua strafpunten"

Voor het eerst in 2025 zal er geen McLaren of Red Bull vanaf de pole position vertrekken. George Russell was namelijk sneller dan wie dan ook in de kwalificatie voor de F1 Grand Prix van Canada. De Mercedes-coureur reageert voor de juichende toeschouwers in Montreal. "Geweldig om de pole te pakken voor deze fantastische fans", begon Russell tegenover Jacques Villeneuve bij de traditionele interviews. "Die laatste ronde was een van de meest opwindende ronden van mijn leven. Op het stuur kan je de delta [verschil in rondetijd vergeleken met vorige beste ronde] zien en elke bocht was ik steeds een tiende sneller. Eenmaal aangekomen in de laatste bocht zat ik er zes tienden onder, dus ik dacht: 'Deze ronde is briljant'." Lees hier het hele artikel over de reactie van George Russell na het pakken van de pole in Montreal.

Verstappen verslagen door Russell: 'De auto voelt echt het hele weekend al goed'

Max Verstappen werd tijdens de kwalificatie voor de F1 Grand Prix van Canada tweede door tijdens zijn tweede run op mediums te rijden. George Russell, die ook op mediums reed, ging er in de slotfase echter nog overheen voor pole. Verstappen is wel tevreden. "Ik voelde mij het hele weekend goed. De auto zat in een goede window. Dit circuit is fantastisch en voelt een beetje alsof je weer aan het karten bent, met de kerbstones en daarnaast het lange rechte stuk en flinke rempunten. Je moet ook efficiënt zijn op de rechte stukken, en ik denk dat we in dat laatste wel efficiënt zijn." Lees hier het hele artikel over Max Verstappen na de tweede plaats in de kwalificatie voor Canada.

