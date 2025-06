McLaren nam een nieuwe voorvleugel mee naar de F1 Grand Prix van Canada voor Lando Norris en Oscar Piastri. Er werden zogeheten mermaid tails (zeemeerminnenstaarten) op de voorvleugel geïntroduceerd. Dit is wat de rivalen van Red Bull Racing en Max Verstappen met deze innovatie wilden bereiken.

De Formule 1-teams moeten in aanloop naar een raceweekend bepaalde upgrades verklaren en daar valt de voorvleugel onder. McLaren had een nieuwe ontwikkeld voor het Circuit Gilles Villeneuve met als doel "het verbeteren van de aerodynamische prestaties in een breed scala aan omstandigheden door middel van een herontwerp van de grootste elementen naast de introductie van de 'zeemeerminnenstaarten' op de endplate". De voorwielophanging van de papaja-wagen werd ook aangepakt om de luchtstroom te optimaliseren in samenwerking met de nieuwe voorvleugel.

McLaren haalt innovatie van de auto

Deze 'zeemeerminnenstaarten' zijn de gekromde elementen aan de zijkanten van de voorvleugel. Het zou de luchtstroom op een betere manier moeten geleiden vanaf de achterste rand van de voorvleugel langs de voorbanden. Dat maakt de lucht die over en langs de McLaren gaat minder 'vuil'. Op die manier kunnen de vleugels iets meer downforce creëren zonder dat het meer luchtweerstand oplevert, wat een lagere topsnelheid tot gevolg zou hebben.

McLaren lijkt echter nog niet helemaal overtuigd van haar eigen innovatie. Volgens Sky Sports-analist Ted Kravitz wordt de nieuwe voorvleugel voor de kwalificatie van de auto gehaald, maar de nieuwe voorwielophanging zou wel blijven.

