Oscar Piastri stelt dat het Formule 1-team van McLaren alleen één van de twee coureurs moet gaan steunen in de strijd om het wereldkampioenschap, als Max Verstappen later in het jaar nog steeds een bedreiging vormt.

Het Formule 1-seizoen verloopt vooralsnog uitstekend voor het team van McLaren. Na negen raceweekenden gaat de Britse formatie met 362 punten ruim aan kop in het constructeursklassement, gevolgd door Ferrari (165), Mercedes (159) en Red Bull Racing (144). Bij de coureurs gaat Oscar Piastri met 186 punten aan de leiding, gevolgd door teammaat Lando Norris (176) en Max Verstappen (137). Alhoewel de Nederlander het McLaren-duo nog niet helemaal aan de horizon heeft zien verdwijnen, begint zijn achterstand inmiddels op een punt te komen, dat het lastig te overbruggen wordt.

Geen teamorders bij McLaren

De strijd om het wereldkampioenschap lijkt dan ook te gaan tussen Norris en Piastri. Het verleden leert ons echter ook dat een intens gevecht tussen twee teamgenoten voor de titel, in tranen kan eindigen. In dat geval zou Verstappen er als lachende derde vandoor kunnen gaan. McLaren kan hun kansen vergroten door op veilig te spelen en Piastri en Norris op de baan niet met elkaar te laten vechten, maar - en terecht - voorlopig is van dergelijke teamorders geen sprake.

Verstappen als dreiging van achteren

Piastri ziet maar één scenario waarin die opdracht mogelijk wel wordt gegeven: "We willen allebei wereldkampioen worden", klinkt het bij Viaplay. "Als je twee snelle coureurs hebt die daar op basis van verdienste voor kunnen vechten, dan moet je dat laten gebeuren. Ik denk dat als één van de twee een voorsprong pakt op de ander en Max - of iemand anders, maar waarschijnlijk Max - nog meevecht voor de titel, dan ja. Misschien moet er dan op een gegeven moment een gesprek komen. Maar ik denk dat we op dit moment nog heel ver van dat punt verwijderd zijn."

