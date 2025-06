Max Verstappen werd tijdens de kwalificatie voor de F1 Grand Prix van Canada tweede door tijdens zijn tweede run op mediums te rijden. George Russell, die ook op mediums reed, ging er in de slotfase echter nog overheen voor pole. Verstappen is wel tevreden.

Verstappen besprak na afloop van de kwalificatie zijn sessie. "Ik voelde mij het hele weekend goed. De auto zat in een goede window. Dit circuit is fantastisch en voelt een beetje alsof je weer aan het karten bent, met de kerbstones en daarnaast het lange rechte stuk en flinke rempunten. Je moet ook efficiënt zijn op de rechte stukken, en ik denk dat we in dat laatste wel efficiënt zijn. Ik ben tevreden met de kwalificatie: de auto werkte en de lastigste keuze was welke banden je moest gebruiken."

GP Canada

Vervolgens blikt Verstappen vooruit op de race. Op P2 starten is voor de start qua positionering wellicht beter dan P1, maar Verstappen weet wel welke plek hij liever had gehad. "Ik wil altijd op P1 starten, want ik wil zover mogelijk vooraan beginnen. Ik ben wel tevreden met P2. Het is prima, we gaan kijken wat we kunnen doen. Ik ben blij met wat we bereikt hebben vandaag, op de voorste rij. Hopelijk hebben we een solide race morgen."

After a thunderous push in Qualifying, Max will start tomorrow's Grand Prix from the front row 👏



Yuki qualified P11, but has been handed a 10-place grid penalty following a red flag infringement in FP3 ⏱️



🏁 RUS, P2 Max, PIA, ANT, HAM, ALO, NOR, LEC, HAD, ALB, P11 Yuki#F1… pic.twitter.com/lqqvCSa1wQ — Oracle Red Bull Racing (@redbullracing) June 14, 2025

