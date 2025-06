Voor het eerst in 2025 zal er geen McLaren of Red Bull vanaf de pole position vertrekken. George Russell was namelijk sneller dan wie dan ook in de kwalificatie voor de F1 Grand Prix van Canada. De Mercedes-coureur reageert voor de juichende toeschouwers in Montreal.

Russell was op vrijdag al de snelste man op het Circuit Gilles Villeneuve, maar om de pole te pakken kwam toch een beetje als een verrassing. Door een 1:10.899 neer te zetten op de mediums, die rapper in een optimaal werkvenster kwamen, pakte hij P1. Max Verstappen, eveneens op de mediums, kwam 0.160 seconden tekort. Oscar Piastri moest op de softs genoegen nemen met de derde plaats voor Kimi Antonelli, Lewis Hamilton en Fernando Alonso. Lando Norris en Charles Leclerc maakten allebei foutjes en bleven steken op P7 en P8, respectievelijk.

Russell heeft speling qua strafpunten

"Geweldig om de pole te pakken voor deze fantastische fans", begon Russell tegenover Jacques Villeneuve bij de traditionele interviews. "Die laatste ronde was een van de meest opwindende ronden van mijn leven. Op het stuur kan je de delta [verschil in rondetijd vergeleken met vorige beste ronde] zien en elke bocht was ik steeds een tiende sneller. Eenmaal aangekomen in de laatste bocht zat ik er zes tienden onder, dus ik dacht: 'Deze ronde is briljant'. Om P1 te zien, toen ik over de finish ging, was wel een verrassing, maar ik ben zo blij."

Hoe agressief gaat Russell proberen Verstappen achter zich te houden? "Ik heb nog wat speling qua strafpunten op mijn superlicentie", antwoordde de Mercedes-coureur lachend. "We gaan het zien, we gaan het zien." Hij steekt hier natuurlijk de draak met Verstappen die op 11 strafpunten staat en dus 1 puntje verwijderd is van een schorsing. Russell zelf staat op 1 punt voor een te groot gat laten achter de safety car in Qatar vorig jaar.

