Derek Warwick, de voormalig Formule 1-coureur, is door de FIA geschorst als steward voor de Grand Prix van Canada. Dat gebeurde naar aanleiding van controversiële uitspraken die hij deed in interviews met een gokbedrijf.

De uitspraken, waarin Warwick onder meer coureurs als Lando Norris, Lance Stroll en Yuki Tsunoda bekritiseerde, werden door het gokbedrijf verspreid en opgepikt door verschillende websites. De FIA verklaart: “Na recente ongeautoriseerde mediacommentaren heeft de FIA besloten Derek Warwick te schorsen van zijn taken als steward voor de Grand Prix van Canada dit weekend.” Warwick zelf gaf toe dat zijn opmerkingen ongepast waren voor iemand in zijn rol als FIA-steward en hij heeft inmiddels zijn excuses aangeboden. Hij zal zijn taken weer oppakken tijdens de komende Grand Prix van Oostenrijk.

Herbert

Enrique Bernoldi is aangewezen als vervanger en hij zal vanuit het Remote Operations Centre in Genève de rest van het evenement officiëren. Warwick is niet de enige steward die dit jaar in opspraak is gekomen door uitspraken via een gokbedrijf. Eerder werd Johnny Herbert ook uit zijn functie gehaald vanwege soortgelijke omstandigheden. Herbert had in het verleden ook kritiek geuit op beslissingen van de FIA en was onder meer tijdens de Mexicaanse Grand Prix van 2024, waar hij betrokken was bij het bestraffen van Max Verstappen, op de vingers getikt.

Warwick

Naast zijn betrokkenheid in de koningsklasse, wist Warwick ook de 24 uur van Le Mans te winnen in 1992 en werd hij datzelfde jaar wereldkampioen in de sportwagens. Ondanks zijn huidige schorsing, blijft zijn indrukwekkende loopbaan in de autosport onbetwist. Het is nu afwachten hoe de situatie zich verder ontwikkelt en welke impact dit zal hebben op zijn toekomstige rol binnen de FIA, al lijkt met de eenmalige schorsing de kous af te zijn. Zoals gezegd, sluit Warwick in Oostenrijk weer gewoon aan.

