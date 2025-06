FIA-steward Derek Warwick vermoedt dat als het avontuur van Lewis Hamilton bij Ferrari niet snel een positieve draai krijgt, de zevenvoudig wereldkampioen binnenkort een punt achter zijn loopbaan in de Formule 1 zet.

Het veelbesproken avontuur van Lewis Hamilton bij Ferrari kent vooralsnog niet de gedroomde start. De zevenvoudig wereldkampioen lijkt zich niet op zijn gemak te voelen in de SF-25 en daarnaast is over de boordradio regelmatig te horen hoe zijn relatie met race-engineer Riccardo Adami regelmatig vrij stroef verloopt. Na negen raceweekenden staat Hamilton op de zesde plaats in het wereldkampioenschap, twee posities achter voormalig Mercedes-teammaat George Russell.

Hamilton komt niet op gang bij Ferrari

"Ik begrijp niet waarom Lewis Hamilton niet op gang komt bij Ferrari. Het is echt een raadsel", vertelt FIA-steward Derek Warwick bij goksite Plejmo. "We zagen zijn overstap naar Ferrari allemaal als een geweldige kans om zijn achtste wereldtitel te winnen. Maar de auto ligt hem op dit moment totaal niet. De meeste critici zullen zeggen: hij is zevenvoudig wereldkampioen, heeft 105 Grand Prix-zeges – dan zou je toch verwachten dat hij zich aanpast aan de auto die hij krijgt. Charles is dat immers ook gelukt. Maar om de een of andere reden lukt het hem niet. Ik denk dat mensen onderschatten – en misschien ook Lewis zelf – hoe lastig het is om bij een nieuw team te komen. Om hun systemen te leren kennen, hun nabesprekingen, en hoe je hen duidelijk maakt wat jij nodig hebt – en andersom."

Gaat Hamilton met pensioen?

Warwick, aankomend weekend in Canada ook actief als steward, vervolgt: "En het belangrijkste onderdeel in de auto is waarschijnlijk het stuur. Je kunt daar zoveel instellingen mee aanpassen, en misschien heeft hij dat nog niet helemaal onder de knie. Wil ik dat Lewis races wint en meedoet om het wereldkampioenschap? Absoluut. Ik vind dat hij dat verdient. Hij verdient die achtste wereldtitel. Maar dit jaar gaat het niet gebeuren. En als het zo doorgaat zoals nu, vermoed ik dat hij al nadenkt over met pensioen gaan."

