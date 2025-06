In deze GPFans Recap nemen we je in vogelvlucht mee langs het meest gelezen Formule 1-nieuws van vandaag. Onderstaand vind je de meest besproken onderwerpen uit de koningsklasse van de autosport gebundeld in één artikel. Zo ben je binnen een paar minuten weer volledig op de hoogte van alle ontwikkelingen.

Vandaag liet Nico Rosberg zich uit over de gezondheid van zijn vader en dat Mercedes zich nu al aan het focussen is op 2026 en amper meer verbeteringen in huis gaat hebben voor 2025, denkt Jan Lammers wel te weten welke race Verstappen zou willen missen bij een raceban en deelde Flavio Briatore een update over de gezondheid van Michael Schumacher. Dit is de GPFans Recap van 5 juni.

Lammers over schorsing Verstappen: 'Deze race zal Max graag willen missen'

Na zijn drie strafpunten in Spanje, is het oppassen geblazen voor Max Verstappen (27). De coureur van Red Bull Racing bevindt zich nu op glad ijs en wordt bij een volgende misstap geschorst voor de daaropvolgende race. Jan Lammers (69) denkt wel te weten welke race Verstappen graag zou willen missen. Meer lezen over wat Lammers te zeggen heeft over de mogelijke race die Verstappen kan en wellicht zelfs wil gaan missen? Klik hier!

Marko waarschuwt Verstappen: 'Als hij die race moet missen zou dat een catastrofe zijn'

Helmut Marko, adviseur van Red Bull Racing, heeft Max Verstappen namens het team gewaarschuwd voor het aankomende raceweekend in Canada. De Nederlander staat op elf strafpunten en is bij het volgende strafpunten geschorst voor de eerstvolgende race. Dat is de Grand Prix van Oostenrijk. Meer lezen over wat Marko heeft te zeggen tegen Verstappen? Klik hier!

Rosberg ziet koerswijziging bij Mercedes: '75 procent van de middelen zit in 2026-auto'

Volgens enkelvoudig wereldkampioen Nico Rosberg heeft Mercedes het huidige seizoen al opgegeven. De Duitser verwijst naar informatie die hij heeft ontvangen, waaruit blijkt dat de Zilverpijlen 75 procent van hun ontwikkelingscapaciteit hebben verlegd naar de wagen voor 2026. Meer lezen over wat Rosberg voor informatie heeft over de rest van 2025 en over 2026 bij Mercedes? Klik hier!

Flavio Briatore reageert op medische toestand Michael Schumacher

Michael Schumacher (56) behoort tot één van de grootste Formule 1-coureurs aller tijden, maar sinds zijn skiongeluk in 2013 weet eigenlijk niemand - buiten zijn familie - hoe het nu écht met hem gaat. Flavio Briatore (75) heeft in een exclusief interview met de Italiaanse media gezegd nog regelmatig contact te hebben met Corinna, de vrouw van Schumacher. Meer lezen over wat Briatore te zeggen heeft over de medische situatie van Michael Schumacher? Klik hier!

'FIA buigt zich over superlicentie-uitzondering voor Red Bull-talent'

Het team van Red Bull Racing heeft volgens The Race een aanvraag ingediend voor een uitzonderingsregel ten gunste van talent Arvid Lindblad. De FIA zal de aanvraag komende week bespreken. Als deze wordt goedgekeurd, kan de jongeling mogelijk al vroegtijdig worden ingezet in de Formule 1. Meer lezen over wat er aan de hand is achter de schermen en waar de FIA zich precies over gaat buigen? Klik hier!

F1-kampioen Rosberg onthult ernstige gezondheidsproblemen

Het gaat niet goed met de gezondheid van Formule 1-wereldkampioen Keke Rosberg. De 76-jarige Fin is weliswaar een F1-kampioen, maar zal bij de jongere generatie voornamelijk bekend staan als de vader van Nico Rosberg, die in 2016 ook wereldkampioen werd. Keke vertelt dat hij sinds de coronaperiode niet meer de oude is. Meer lezen over wat Nico Rosberg te zeggen heeft over de huidige gezondheidssituatie van Keke Rosberg? Klik hier.

