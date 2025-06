F1-kampioen Rosberg onthult ernstige gezondheidsproblemen

Het gaat niet goed met de gezondheid van Formule 1-wereldkampioen Keke Rosberg. De 76-jarige Fin is weliswaar een F1-kampioen, maar zal bij de jongere generatie voornamelijk bekend staan als de vader van Nico Rosberg, die in 2016 ook wereldkampioen werd. Keke vertelt dat hij sinds de coronaperiode niet meer de oude is.

Rosberg verschijnt nauwelijks meer in de media. De laatste jaren heeft hij vrijwel alle uitnodigingen van de media afgewezen, maar recentelijk sprak hij wel met het Finse tijdschrift Apu. Het interview vond plaats bij het appartementencomplex in Monaco, waar Rosberg woont. Daar onthulde de wereldkampioen van 1982 dat hij al enige tijd kampt met serieuze gezondheidsproblemen. De klachten ontstonden rond de coronaperiode, maar wat er precies mis is, weet Rosberg zelf ook niet. "De coronaperiode was een beetje verwarrend. Of dit door de isolatie is gekomen of dat er een soort post-coronaziekte heerste, ik weet het niet."

Rosberg heeft door ziekte lijst met dingen die niet meer kunnen

Maar dat het niet goed gaat met de 76-jarige Fin, is wel duidelijk. Een aantal activiteiten kan hij niet meer doen, zo zegt hij. "Ik had vroeger een lijstje met dingen die nog gedaan moesten worden. Ik heb er nu ook nog één, maar dan is het een lijst met dingen die niet meer kunnen." Rosberg stelt dat hij geen energie meer heeft in zijn lijf. De Fin is ook van mening dat er nog steeds te weinig aandacht is voor post-Covid. "Het is nog steeds vrijwel nihil. Er zijn ontzettend veel mensen die er ernstig onder lijden", zo zegt hij.

