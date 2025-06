Lammers over schorsing Verstappen: 'Deze race zal Max graag willen missen'

Na zijn drie strafpunten in Spanje, is het oppassen geblazen voor Max Verstappen (27). De coureur van Red Bull Racing bevindt zich nu op glad ijs en wordt bij een volgende misstap geschorst voor de daaropvolgende race. Jan Lammers (69) denkt wel te weten welke race Verstappen graag zou willen missen.

Verstappen werd flink gestraft voor zijn incident met Russell tijdens de Spaanse Grand Prix. Hij reed zijn RB21 tegen de zijkant van de Mercedes aan en ontving daarvoor van de FIA-stewards een tijdstraf van tien seconden én drie strafpunten op zijn racelicentie. Hierdoor staat Verstappen nu op 11 strafpunten, wat betekent dat als hij nog één strafpunt verzamelt, hij geschorst wordt voor de daaropvolgende race. Zijn eerste strafpunten vervallen pas weer eind juni, dus Verstappen moet de races in Canada en Oostenrijk nog zonder kleerscheuren zien door te komen - en dat is een enorm risico voor de Red Bull-coureur.

Artikel gaat verder onder video

Lammers ziet "storing" bij Verstappen in SpanjeLees meer

Verstappen kan schorsing krijgen in Oostenrijk of Silverstone

Als Verstappen tijdens het raceweekend in Montreal een strafpunt krijgt, dan zal hij de thuisrace van Red Bull in Oostenrijk moeten missen. Komt Verstappen de Grand Prix van Canada ongeschonden door, maar wordt hij gestraft in Spielberg, dan wacht er een schorsing op het terrein van de vijand, namelijk Silverstone. De Britse Grand Prix is sinds de titanenstrijd met Lewis Hamilton in 2021 het hol van de leeuw geworden voor Verstappen. De Britse pers zit Verstappen ook altijd dicht op de huid, zo ook in Spanje, waar met name Sky Sports erg kritisch was richting de Nederlander. Bij Race Café van Ziggo Sport bespraken de tafelgasten de benadering van de Britse pers en de eventuele schorsing van Verstappen.

Verstappen hield zich knap staande bij Britse pers

Jack Plooij vond dat Verstappen zich prima staande hield tegenover de media in Barcelona, na zijn incident met Russell. "Knap dat hij zich gisterenavond goed op de vlakte heeft gehouden. Vooral bij de Engelse pers, deed ie keurig. Want dat gebeurde he, die Engelsen waren behoorlijk aan het steken. Dik compliment voor Max, keurig", aldus Plooij.

Verstappen zou Silverstone "graag missen" zegt Lammers

Vervolgens kwam de potentiële schorsing van Verstappen ter sprake. Lammers denkt dat als Verstappen een race moet missen, hij er niet wakker van zou liggen als dit de race op Silverstone zou zijn. "We hebben straks de Britse Grand Prix. Nou, dan is het natuurlijk weer theater als Max daarheen gaat. Dus als hij dan straks een race moet missen, dan denk ik dat hij Silverstone graag zou missen", aldus de sportief directeur van de Dutch Grand Prix.

Gerelateerd