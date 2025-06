Lammers ziet "storing" bij Verstappen in Spanje

Max Verstappen (27) is veruit de meest besproken F1-coureur na de Grand Prix van Spanje. De regerend wereldkampioen van Red Bull Racing liep een enorme deuk op in zijn titelaspiraties, maar kwam ook in een slecht daglicht te staan toen hij een botsing veroorzaakte met George Russell. Volgens Jan Lammes was er sprake van "storing" bij de Nederlander.

Verstappen en Russell, dat zijn de coureurs die na de Spaanse Grand Prix de krantenkoppen domineren. Dat Oscar Piastri de zege wist te pakken in Barcelona lijkt weinigen iets te interesseren. Of je nu de fysieke krant erbij pakt, een online artikel leest, een podcast luistert of een praatprogramma op tv kijkt; het gaat overal over het incident tussen Verstappen en Russell. Zo ook bij het Race Café van Ziggo Sport, waar onder meer Jan Lammers aanschoof. De sportief directeur van de Dutch Grand Prix op Zandvoort sprak daar met o.a. Olav Mol over het moment dat Verstappen en Russell elkaar raakten. Het resulteerde uiteindelijk in een forse straf voor de Red Bull-coureur.

Artikel gaat verder onder video

Lammers spreekt van "storing" bij Verstappen in Spanje

De woede, de teleurstelling - en met name de frustratie, het was iets dat we lang niet hadden gezien bij Verstappen, maar in Spanje kwam het weer bovendrijven. "Ik dacht dat het weg was bij Max, ik heb het heel lang niet gezien bij hem", zo zegt Mol. Volgens Lammers was er sprake van "storing", zowel bij Verstappen als bij het team van Red Bull, dat enkele cruciale fouten maakte. "Er was bij Red Bull even storing. En bij Max was er ook even storing", zo concldueert Lammers. "Maar als hij er dan zo op reageert, dan is het wel duidelijk dat dit voorkomen had kunnen worden."

OOK INTERESSANT: Evenblij onthult bizarre clausule in contract Verstappen: 'Dán mag hij dus stoppen'

Mol stelt dat Verstappen "te veel risico heeft genomen"

Mol sluit zich daar bij aan en stelt dat zowel Red Bull als Max fouten hebben gemaakt. "Red Bull heeft te veilig gehandeld en Max heeft te veel risico genomen. Zo kijk ik ernaar", zo de F1-commentator. "Te veilig handelen was: 'Geef die plek maar terug', waarop Max terecht zei 'Maar ik was ervoor, dus dat hoeft niet.' En de FIA gaf hem daar later gelijk in, want die actie waar Max buitenlangs ging en Russell hem een tikkie gaf was dus uiteindelijk een 'no further action'. En dat andere [de touché met Russell, red.] zag er mij toch net even te heftig uit."

Gerelateerd