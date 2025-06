Max Verstappen (27) heeft een ontsnappingsclausule in zijn contract bij Red Bull Racing, dat is algemeen bekend. Over de exacte inhoud en details van deze clausule bestaan echter nog wat vraagtekens. Tv-presentator Frank Evenblij (46) stelt nu dat clausule geactiveerd kan worden als het gevoel van Verstappen niet meer goed is.

Dat er een exitclausule zit in het nog tot 2028 doorlopende contract van Verstappen bij Red Bull, is geen geheim. Er is al meermaals van meerdere kanten bevestigd dat er een clausule is opgenomen in de verbintenis tussen Verstappen en het Oostenrijkse team, maar over de details zijn nooit uitspraken gedaan. Lange tijd werd aangenomen dat de clausule betrekking had op de stand in het wereldkampioenschap, maar dr. Helmut Marko heeft dit recentelijk nog ontkracht. Volgens hem had de clausule niets met de WK-stand te maken. Als we Evenblij moeten geloven, dan heeft het inderdaad niet met de stand te maken, maar puur met het gevoel van Verstappen. En dat is bijzonder, want een gevoel is niet aantoonbaar.

Evenblij ziet "ware aard" Verstappen boven komen

In de meest recente podcast van het programma Bureau Sport nemen Evenblij en Erik Dijkstra het afgelopen Formule 1-weekend in Spanje door en staan ze ook even stil bij Verstappen. Evenblij stelt daar ook dat hij vernomen heeft dat de exitclausule van Verstappen afhangt van een 'bepaald gevoel'. Verstappen zou de clausule kunnen activeren als hij zelf niet meer het gevoel heeft dat de RB21 goed genoeg is om mee te doen voor het kampioenschap. "Nou, bij Max Verstappen daar gaat langzaam de huid van de slang af. En de ware aard komt boven. Kijk, ik heb het idee dat hij bijna.. Hij stevent af op een voortijdig vertrek bij Red Bull", zo begint Evenblij.

Exitclausule Verstappen gebaseerd op 'een gevoel'

Vervolgens gaat hij in op de veelbesproken clausule in het contract van Verstappen: "Ik begreep namelijk dat in zijn contract staat dat als hij vindt dat de auto niet meer meedoet om het wereldkampioenschap, dat hij mag stoppen." Dat zou dus betekenen dat Verstappen niet op basis van feiten, maar een gevoel kan vertrekken bij Red bull Racing.