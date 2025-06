Max Verstappen (27) kreeg tijdens de F1 Grand Prix van Spanje een tien seconden tijdstraf en drie strafpunten op zijn licentie voor het incident met George Russell (27). De Red Bull-coureur zou bewust hebben ingestuurd op de Mercedes. Nieuw opgedoken onboard-beelden laten echter een andere realiteit zien. Wie de beelden nauwkeurig bestudeert, ziet dat Verstappen 'gewoon' de bocht instuurt.

Iedereen leek het erover eens: Verstappen stuurde bewust in op de auto van Russell tijdens de Spaanse Grand Prix. De daaropvolgende straf én de reactie van de Nederlander na afloop leken dit ook enigszins te bevestigen. Maar uit nieuw opgedoken onboard-beelden blijkt dat Verstappen helemaal niet instuurde op de Mercedes van zijn rivaal. Hij stuurt duidelijk met de bocht mee - en het kan zijn dat Verstappen gewoon moeite had met de RB21, die ook nog eens voorzien was van de harde banden. Anderzijds wist hij natuurlijk dat Russell buitenom zou gaan en ook de bocht ging maken. Misschien dat Verstappen dat bedoelde toen hij na afloop bij Viaplay stelde dat hij 'de botsing had kunnen voorkomen'.

Verstappen weet dat Russell er zit, maar stuurt niet in op Mercedes

Wie de beelden nauwkeurig bestudeert, ziet dat Verstappen op het rechte stuk in zijn spiegels kijkt om Russell er voorbij te laten, iets dat van hem gevraagd werd door zijn engineer. Op zo'n 50 meter van de bocht is te zien dat Russell aan de rechterkant - op de racelijn - langszij komt. Vervolgens wordt het interessant en zijn er meerdere theorieën mogelijk. Op het moment dat Russell en Verstappen de bocht ingaan en er ingestuurd moet worden, zie je Verstappen naar rechts kijken, wetende dat Russell daar ergens zou zitten. De Red Bull-coureur stuurt echter op geen enkel moment in op de Mercedes. Sterker nog: de beelden bewijzen dat Verstappen alleen maar naar links heeft gestuurd, in een poging de bocht te maken.

Verstappen stuurde niet in, maar kon botsing wel voorkomen

Russell reed echter op de racelijn en hij sneed de bocht dus van buiten naar binnen aan. Maar aan de binnenkant zat Verstappen, iets dat de Brit natuurlijk ook wist. Het scherp aansnijden van de bocht was dus wellicht niet het meest verstandige om te doen van Russell. Hoewel Verstappen dus absoluut niet doelbewust instuurde op Russell, betekent dit echter niet dat hij een botsing had kunnen voorkomen. Verstappen wist dat Russell aan de rechterkant zat en ook zou gaan insturen om de bocht te halen. Hij had dus even iets van z'n gas kunnen gaan om een touché tussen beide bolides te voorkomen. Verstappen deed dit niet en daarom zei hij na afloop waarschijnlijk dat hij de botsing had kunnen voorkomen. Of was het toch Russell die het contact opzocht?

