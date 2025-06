X in vuur en vlam: discussie opgelaaid na nieuwe beelden van Verstappen en Russell

De nieuw opgedoken onboard-beelden van Max Verstappen hebben de discussie over de botsing met George Russell in Spanje nieuw leven ingeblazen. Na het zien van de beelden, is menigeen van mening dat Verstappen misschien niet zoveel fout deed als op voorhand werd gedacht. "Max deed niets verkeerd", zo klinkt het onder meer op X, waar de discussie flink is opgelaaid.

Na afloop van de Spaanse Grand Prix kreeg Verstapen flink wat stront over zich heen. Hij zou bewust op Russell hebben ingestuurd in de slotfase van de race. Sommigen riepen op tot een raceban en Verstappen werd op social media zelfs een terrorist genoemd. Hoewel Verstappen na afloop toegaf dat hij de botsing wellicht had kunnen voorkomen, doken er nieuwe onboard-beelden op, waarop bevestigd wordt dat de Nederlander in ieder geval niet instuurde op de Mercedes van Russell. De beelden laten zien dat Verstappen enkel naar links stuurt en op geen moment een stuurbeweging naar rechts maakt. Het is dus niet zo dat hij bewust op Russell inreed. Dit neemt echter niet weg dat een botsing wel voorkomen had kunnen worden. Aan de hand van de nieuwe onboard-beelden is de discussie op social media weer nieuw leven ingeblazen en Verstappen krijgt - naast veel kritiek - nu ook veel steun.

Verstappen en Russell opnieuw onderwerp van gesprek op X

De onboard-beelden van Verstappen circuleren rond op het internet en op X wordt er intens gediscussieerd over wie er nu fout zat en of Verstappen daadwerkelijk zo agressief was als werd beweerd. "Het was onbedoeld, kwam door de harde banden", zo schrijft iemand. Weer een ander schrijft: "hij begon zijn stuur op 0:11 [in de video] te draaien, dus ik denk niet dat hij kwaad in de zin had. Bovendien zat hij toen midden in een gesprek met zijn engineer, nietwaar?" Sommigen blijven echter van mening dat Verstappen terecht gestraft is, hoewel ze wel erkennen dat hij het waarschijnlijk niet opzettelijk deed. "Max zijn actie was agressief en de straf was verdiend, maar de onboard-beelden tonen een verkeerde inschatting, geen opzettelijke actie. De weergave in de media lijkt overdreven."

Bekijk hieronder de discussie die momenteel woedt op X:

Max's move was aggressive and deserved a penalty, yes, but calling it intentional or malicious is a stretch. The onboard shows a misjudgment, not a deliberate act. The media's portrayal seems exaggerated 🤷‍♂️ — abc123 (@DankGamerf1) June 3, 2025

Unintentional, due to the hard tires … — Giant (@GiantnTexas) June 2, 2025

He did start to turn his wheel at 0:11 so i dont think there was malice on his part. Plus he was in the middle of a convo with is engineer no? — Shuayb (@Shuayb__) June 2, 2025

Racing incident...the sort of racing I want to see.



The closer F1 gets to figure skating with judges determining outcomes the more it's unwatchable and uninteresting.



IMHO turning cars into wide ground based airplanes caused refereeing to rise. Fix that. — Ken Nelson (@atKenNelson) June 3, 2025

Why is Russell passing him so slowly? — M🐢 (@Myr2024F1) June 2, 2025

Combo of Russell turning in early and no response from the Red Bull front end when he first try’s to make the turn. This is overblown — Cody Albatross (@CodyAlbatros) June 3, 2025

U can see him turning. The car just sucks — Michael Hudson (@Mlhudson01) June 2, 2025

Not a huge fan of this guy but from a non bias perspective we can all see his steering wheel is pointing leftwards pretty much the entire time. — AztkSmooth (@AztkSmooth) June 2, 2025

Watch his steering wheel, he never turned into Russell. Why wasn’t he investigated for dive bomibing it into the corner when Max was clearly slowing down to let him through? — Travis 🇿🇦🏴󠁧󠁢󠁥󠁮󠁧󠁿 (@Travman6746) June 3, 2025

Doesn’t look like he turned into him, maybe just accelerated into his line? — Dave Compton (@dave4roma) June 2, 2025

