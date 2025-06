Helmut Marko, adviseur van Red Bull Racing, heeft Max Verstappen namens het team gewaarschuwd voor het aankomende raceweekend in Canada. De Nederlander staat op elf strafpunten en is bij het volgende strafpunten geschorst voor de eerstvolgende race. Dat is de Grand Prix van Oostenrijk.

In zijn column bij Speedweek stelt Marko dat Red Bull beter naar Verstappen had moeten luisteren "Max, die de reglementen heel goed kent, zei dat hij de plek niet terug hoeft te geven. Hij kreeg te horen dat hij de positie wel moest teruggeven. Dat was een reeks bittere pillen die hij moest slikken. Daarnaast is Russell ook niet zijn beste vriend." Verstappen kreeg uiteindelijk tien seconden straf en drie strafpunten, wat hem nu dus in de buurt brengt van een raceban.

Marko wil dat Verstappen start in Oostenrijk

Als Verstappen in Canada een strafpunt krijgt, zou hij de Grand Prix van Oostenrijk missen. Dit zou voor Red Bull dramatisch zijn, aangezien het de thuisrace van het team is. Marko waarschuwt Verstappen dan ook: pak geen strafpunt in Canada. "Nu kan hij zich de komende twee raceweekenden nergens schuldig aan maken, en natuurlijk zal hem worden verteld dat hij niets overhaast mag doen. Het zou een catastrofe zijn als hij niet in Oostenrijk zou kunnen starten. Dat verwachten we niet, want het is echt niet zo dat Max in elke race iets verkeerd doet. Na Oostenrijk vervallen de eerste strafpunten weer."

