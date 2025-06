Het is veel gegaan over het incident tussen Max Verstappen en George Russell, maar ook Oliver Bearman kreeg het aan de stok met een boze Verstappen tijdens de F1 Grand Prix van Spanje. De Brit reageert op de boze boardradio en zijn straf.

Bearman kreeg voor het ophouden van Verstappen vlak na de derde pitstop van de Nederlander geen tijdstraf, maar kreeg wel een straf van tien seconden na een duel met Liam Lawson. Bearman zelf stelt tegenover F1TV er niet veel van te begrijpen. "Ik voel me een beetje streng behandeld met die straf, maar heb het nog niet in detail teruggekeken. Ik had het gevoel dat ik volledig van de baan werd gedrukt." Verstappen had nog een straf willen zien, want via de boardradio liet hij duidelijk merken niet blij te zijn met de actie van de Brit. "Wat de f*ck man?" Hierdoor kon hij Norris vlak na zijn derde pitstop niet bijhouden en verdween hij aan de horizon.

Bearman over boze Verstappen

Bearman hoorde ook over de reactie van Verstappen op de boardradio, maar snapte niet zo goed waarom Verstappen boos was. "Waarom Max boos was, weet ik niet. Ik moet het nog bekijken. Het is lastig om alles te managen en ik wilde niets fout doen. Als ik hem heb opgehouden, dan spijt me dat." Bearman zelf zou uiteindelijk zeventiende worden tijdens de race, terwijl de eindpositie van Verstappen inmiddels alom bekend is na een chaotische slotfase: P10.

Bearman in F1

Bearman begon dit seizoen, zijn eerste volledige seizoen in F1, erg indrukwekkend met veel inhaalacties en prima resultaten. De afgelopen weken is hij wat weggezakt, maar dit geldt eigenlijk voor heel het team van Haas. De auto heeft het zowel op zaterdag als op zondag lastig om te presteren en mee te kunnen met Racing Bulls en Williams. Bearman heeft tot nu toe zes punten verzameld, iets wat hij deed in China, Japan en Bahrein.

