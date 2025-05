In deze GPFans Recap nemen we je in vogelvlucht mee langs het meest gelezen Formule 1-nieuws van vandaag. Onderstaand vind je de meest besproken onderwerpen uit de koningsklasse van de autosport gebundeld in één artikel. Zo ben je binnen een paar minuten weer volledig op de hoogte van alle ontwikkelingen.

McLaren stond bovenaan de tijdenlijsten van de vrije trainingen op de vrijdag voor de F1 Grand Prix van Spanje. Lando Norris zette de snelste tijd neer in VT1. Met een ronde van 1:13.718 zat winnaar van Monaco 0.367 seconden onder Max Verstappen. Oscar Piastri completeerde de top vijf achter de twee Ferrari's van Lewis Hamilton en Charles Leclerc. Piastri was tijdens VT2 aan de beurt om de snelste tijd te klokken en deed dat met een 1:12.760. George Russell werd tweede met Verstappen en Norris derde en vierde, allebei op 0.310 seconden achterstand. Naast het verrijden van de trainingen werd er ook gepraat over de toekomst: de exitclausule van Verstappen kwam naar boven evenals de geruchten over Christian Horner en Ferrari, en over Mercedes als mogelijke optie voor Verstappen. Tevens waren de verboden flexi-wings onderwerp van gesprek vanwege de nieuwe, strengere regels die sinds vandaag in zijn gegaan.

'Exitclausule Verstappen kan na GP Spanje vervallen, deadline bij Red Bull al eind juni'

Er is dit seizoen veel te doen geweest over de exitclausule van Max Verstappen, die nog tot eind 2028 contract heeft bij Red Bull Racing en vaak in verband wordt gebracht met Mercedes en Aston Martin. Er zijn nu nieuwe ontwikkelingen voorafgaand aan de F1 Grand Prix van Spanje. Dit weet de Italiaanse tak van Motorsport.com te melden. Voor eind juni zou het kamp van Verstappen namelijk de clausule in zijn contract moeten lichten. Deze clausule zou hij echter alleen kunnen lichten als blijkt dat hij na Oostenrijk (29 juni) niet in de top vier van het kampioenschap bij de coureurs staat. Dat zou betekenen dat de clausule dus na komend weekend, als de Nederlander meer dan vijftig punten voorsprong heeft op Charles Leclerc, al kan komen te vervallen en we Verstappen in 2026 sowieso bij Red Bull gaan zien. Lees hier het hele artikel over de exitclausule van Max Verstappen bij Red Bull.

'McLaren zag impact nieuwe regels al in Imola, gebruikte toen al nieuwe voorvleugel'

De nieuwe regels omtrent de voorvleugel die vanaf de F1 Grand Prix van Spanje in zullen gaan, zouden wel eens voor grote verschuivingen kunnen zorgen. Zeker omdat het volgens analisten McLaren vooral zou treffen. Nu blijkt dat het bewijs hiervan eerder dit jaar al zou zijn geleverd. Dit weet Formel1.de te melden. McLaren zou de nieuwe voorvleugel met de nieuwe afmetingen en minder flexibiliteit al getest hebben in Imola tijdens de Grand Prix van Emilia-Romagna. Max Verstappen domineerde dat weekend door de race zelfs met VSC en safety car zonder al te veel moeite te winnen en voor de safety car zelfs een grote voorsprong te verzamelen. Lees hier het hele artikel over McLaren die vroeg lijkt te hebben gereageerd op de nieuwe technische regels.

Verstappen erkent over nieuwe regels FIA in Spanje: 'Dat kan ik met vertrouwen zeggen'

Max Verstappen heeft voorafgaand aan het weekend van de F1 Grand Prix van Spanje vooruitgeblikt op de regelwijzigingen van de FIA. Het is vaak gegaan over McLaren en Mercedes als voornaamste slachtoffers van deze nieuwe regels, maar gaan de aanpassing van de reglementen omtrent de voorvleugel impact hebben op Red Bull Racing? Tegenover Motorsport.com stelt Verstappen dat hij geen hoge verwachtingen heeft van de algemene impact die de nieuwe reglementen van de FIA gaan hebben. "Niet zo heel veel [impact]. Het zal de balans van de auto wat veranderen. Voor ons zal het de balans trouwens niet zoveel veranderen, maar ik verwacht tussen alle teams sowieso geen grote tijdwinst of tijdverliezen." Lees hier het hele artikel over Max Verstappen die ingaat op de veelbesproken technische wijziging.

Hülkenberg heeft boodschap voor coureurs na Monaco: "Stop met janken, kwalificeer je beter"

Nico Hülkenberg werd in aanloop naar de F1 Grand Prix van Spanje gevraagd naar wat hij vond van de afgelopen wedstrijd in Monaco. De coureur van Kick Sauber is klaar met het geklaag van zijn collega's en zegt dat als ze beter hadden willen finishen in de race, dat ze zich dan maar beter hadden moeten kwalificeren. "Ik begrijp alle drama eromheen niet altijd", begon Hülkenberg tegenover de aanwezige media op het circuit van Barcelona-Catalunya, reagerend op de kritiek op de afgelopen race in Monaco. "Mensen weten dat dit gaat gebeuren en lopen vervolgens alsnog te klagen. Het is daarom niet iets waar ik te veel tijd en energie wil in steken om over na te denken. Als je het beter wil doen, kwalificeer je dan gewoon beter. Stop met janken." Lees hier het hele artikel over Nico Hülkenberg die klaar is met het geklaag van zijn collega's.

Coronel over nieuw team Verstappen: "Ze zijn al aan het flirten, denk dat Max een optie heeft"

Max Verstappen heeft nog een contract tot medio 2028 bij Red Bull Racing, maar er doen al enige tijd geruchten de ronde dat hij deze overeenkomst mogelijk niet uit gaat zitten. In het praatprogramma Vrooooom van Viaplay bespreken de heren aan tafel, onder wie Tom Coronel, de mogelijkheden die Verstappen heeft om te vertrekken bij Red Bull. Met name Mercedes lijkt een optie te zijn voor de Nederlander. Coronel sluit het niet uit. "Weet je, ze zijn al aan het flirten", zo zegt hij. "Het gaat natuurlijk alles om volgend jaar met het nieuwe reglement, met de motoren inderdaad. Dit is nu even een vermoeden dat ik zelf heb: ik denk dat Max een optie heeft en dat ze die tijd even moeten uitzitten. Maar dit is een vermoeden." Lees hier het hele artikel over een toekomstoptie voor Max Verstappen in de Formule 1.

Horner lacht om Ferrari-geruchten: "Mijn Italiaans is slechter dan het Engels van Briatore"

Christian Horner werd tussen de F1 Grands Prix van Spanje en Monaco in verband gebracht met Ferrari. De teambaas van Red Bull Racing heeft nu op de geruchten gereageerd en grapt over waarom hij niet voor de Scuderia aan de slag zou kunnen gaan. "Kijk, natuurlijk is het altijd vleiend om met andere teams in verband te worden gebracht", begon de Brit bij de persconferentie van de vrijdag op het Circuit de Barcelona-Catalunya. "Maar mijn toewijding, 100 procent, ligt bij Red Bull. Het is altijd voor de lange termijn geweest en dat zal ook zeker zo blijven. Er gaan een boel verhalen rond, dat is altijd zo in deze industrie. Dan gaan mensen weer hier naartoe en dan weer daar naartoe, wat dan ook. Maar mensen binnen het team weten precies wat de situatie is." Lees hier het hele artikel over Christian Horner die werd gevraagd naar een mogelijke overstap naar Ferrari.

